Los moteros pagan la ronda que salva vidas Los moteros de la campaña 'En la carretera, cerveza SIN', en uno de sus momentos de descanso en Asturias. / E. C. La campaña 'En la carretera, cerveza SIN' recorre Asturias sobre Harley Davidson CHELO TUYA GIJÓN. Domingo, 28 julio 2019, 02:53

«Llevamos pagadas más de 400 rondas». En solo 24 horas en Asturias, los moteros de la campaña 'En la carretera, cerveza SIN', los que recorren la región sobre sus Harley Davidson, ya han invitado a más de 400 cañas. Todas sin alcohol. Y las que les quedan hoy. Desde el mediodía, en Ribadesella, comenzarán a despedirse del Principado al que llegaron el viernes para concienciar de que «la carretera no es ningún juego. Al volante, cero alcohol».

Lo dice Ramón Pradera, periodista, motero y portavoz de esta iniciativa que, recuerda, «lleva ya en marcha 19 años». Son rondas que dan la vida. Todas las invitaciones son de cerveza sin alcohol y cuentan con el respaldo de la Asociación de Cerveceros de España y de la Dirección General de Tráfico (DGT), así como el apoyo de otras 17 instituciones, entre ellas, Aspaym, que representa a personas con graves lesiones medulares.

En esta edición de la campaña, la fórmula elegida ha sido seis rutas por seis comunidades autónomas diferentes, «en la que dos de nosotros nos unimos a moteros de cada región». En total, seis conductores, ataviados con su característico look, que se paran en bares de carretera «para concienciar de que el alcohol y el volante no son compatibles. No puedes poner en riesgo tu vida ni la de los demás».

Insistir con los jóvenes

Lade Asturias ha sido la segunda ruta en esa edición que arrancó a finales de junio en Madrid. Le seguirán, explica Pradera, «Extremadura, Galicia, Castilla-La Mancha y Canarias». No son rutas únicamente estivales, ya que a Extremadura no llegarán hasta septiembre; Castilla-La Mancha y Galicia están previstas para octubre y, ya con el otoño avanzado, cerrarán los viajes en Canarias. Concretamente, en la isla de Tenerife.

Durante la jornada de ayer, los seis moteros estuvieron en Villaviciosa, Colunga, Arriondas y Cangas de Onís, donde harán noche. En su primera jornada en la región fueron recibidos por el alcalde de Oviedo, Alfredo Canteli, además de visitar Salinas y confraternizar con los participantes en el campeonato de surf. «Nos encontramos con un 90% de personas concienciadas sobre lo grave de beber y conducir», apunta Pradera, quien reconoce que «con los jóvenes hay que insistir. Creen que son inmortales y ninguno lo somos».