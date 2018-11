«El uso del móvil genera en el alumno una motivación hacia el aprendizaje» Los profesores Beatriz Sierra, Marta Soledad García, Javier Fombona, Susana Molina y Ángeles Pascual, en la Facultad de Formación del Profesorado y Educación. / PABLO LORENZANA Integrantes del grupo de investigación Zintac señalan las ventajas de emplearlos en las aulas, pero siempre bajo unas «pautas muy concretas» LAURA MAYORDOMO OVIEDO. Lunes, 12 noviembre 2018, 04:04

¿Debe permitirse el uso de los teléfonos móviles o tablets en las aulas? El debate está servido. Sin ir más lejos, en Asturias, donde el consejero de Educación está convencido de su utilidad para la docencia y cree que «prohibirlos es ir en la dirección contraria», pero los padres, por ahora, prefieren que queden fuera de las aulas. Así la cosas, son los propios centros los que determinan cómo debe ser su uso y en qué circunstancias mientras el Ministerio de Educación y FP no tiene una postura definida al respecto y se plantea estudiarlo detenidamente junto con un grupo de expertos. «Si prohibirlo en los centros sirve para disminuir la adicción digital, merece la pena valorarlo», opina la ministra Isabel Celaá.

En la Universidad de Oviedo hay un grupo emergente de investigación, de nombre 'Zintac', que tiene entre sus líneas de trabajo el de las tecnologías emergentes. Con Ángeles Pascual como investigadora principal -e integrado por Beatriz Sierra, Javier Fombona, Susana Molina y Marta Soledad García-, ha estudiado el uso de dispositivos móviles en las aulas. Como una herramienta educativa más. Y lo que sostienen es que «genera una motivación hacia el aprendizaje», principalmente porque es una herramienta «muy cercana» a los chavales, una tecnología que dominan y «con la que se sienten muy seguros cuando trabajan con ella». No en vano, según la última Encuesta sobre Equipamiento y Uso de Tecnologías de Información y Comunicación en los Hogares del Instituto Nacional de Estadística (INE), conocida la pasada semana, el 74% de los menores asturianos de entre 10 y 15 años tiene un teléfono móvil.

Así como para múltiples campos la tecnología es un aliado, «también lo es para el aprendizaje», subraya Ángeles Pascual, que añade que su uso abre muchas posibilidades en el campo de la docencia. Lo que es «fundamental» para conseguir buenos resultados, insiste, es la existencia previa de unas pautas «muy concretas» sobre cuál tiene que ser su uso dentro del aula. «Para eso es necesario también desarrollar una serie de competencias en el alumnado, competencias sobre el manejo de determinados programas o aplicaciones, los sistemas de seguridad dentro de los móviles o cómo usar las imágenes solo bajo esos criterios de seguridad», expone. Y apunta a la ausencia de esas directrices preestablecidas para el uso de teléfonos móviles como la principal causa de que otros países hayan optado por prohibirlos en las aulas. En el caso más cercano, el de Francia, hasta los 15 años.

Realidad virtual

Beatriz Sierra y Ángeles Pascual señalan la evidente «contradicción» entre «la resistencia que sigue habiendo en algunos centros educativos» a integrar esta tecnología y el uso habitual que de ella hacen los jóvenes. Y se plantean si no es más acertado educarles en su correcto manejo dentro de las aulas, porque «lo que no se hace desde el colegio se va a hacer en la calle de cualquier manera. Si no enseñamos a los niños y adolescentes cuál debe ser su uso a lo mejor lo aprenden con modelos negativos».

Con la vista puesta en ese aliado tecnológico, el grupo de investigación 'Zintac' prevé en el corto plazo la realización de trabajos que aborden por ejemplo el empleo de la realidad virtual en el ámbito de la discapacidad o el uso de la tecnología para mejorar el rendimiento académico de alumnos en situación de desventaja sociocultural. Se trataría, en este último caso, de «trabajar aspectos relacionados con el lenguaje, el desarrollo cognitivo o la afectividad» con un cierto tipo de alumnos «muy desmotivados» o que arrastran problemas de fracaso escolar. Cree Pascual que la realidad virtual «les podría ayudar a adquirir competencias que ya deberían tener adquiridas».