Movilidad sostenible, el plan que se lleva en Asturias

Asturias vive una transformación estructural en su modelo de movilidad y conexión territorial basada en tres ejes: la alta velocidad ferroviaria, la expansión de rutas aéreas y la integración tarifaria del transporte interurbano y de cercanías mediante un abono unificado: la tarjeta CONECTA. Todo ello, respaldado por una inversión pública estratégica cuyo propósito no es mover más, sino mover mejor, reduciendo barreras territoriales, ampliando oportunidades económicas y democratizando el acceso a un transporte sostenible, competitivo y asequible.

La puesta en servicio de la variante de Pajares marcó un antes y un después. Gracias a esta infraestructura, Asturias es, hoy, la única comunidad de la cornisa cantábrica conectada directamente en alta velocidad con Madrid y con el resto de España. La oferta ferroviaria actual incluye seis servicios diarios: dos AVE, tres Alvia y un Avlo, con diversidad de precios, horarios y paradas en los principales nodos urbanos de la región —Gijón/Xixón, Oviedo/Uviéu, Avilés, Mieres del Camín y La Pola— para dar respuesta a distintos perfiles de viajeros. Desde 2023, la alta velocidad entre Madrid y Asturias supera ya los dos millones de pasajeros y registra niveles de ocupación sin precedentes en el transporte ferroviario de larga distancia.

En el aire, el Principado también se está reinventando. La política de conectividad aérea permitió que Asturias dispusiera en 2024 de la mejor oferta de vuelos de su historia. Entre 2019 y 2025, el número de destinos directos se ha duplicado, consolidando la conectividad aérea como un vector estratégico de la movilidad del Principado.

Para fortalecer su presencia internacional, el Gobierno del Principado ha vuelto a licitar la promoción en mercados europeos clave mediante rutas a Londres, París, Bruselas, Lisboa, Oporto, Roma, Milán, Dublín y Ámsterdam, que deberán estar operativas en primavera de 2026 y prolongarse, como mínimo, hasta el último domingo de marzo de 2028. En Italia, se plantea al menos una conexión directa entre tres destinos posibles: Venecia, Bolonia o Florencia.

La tercera pata de esta hiperconexión es CONECTA, quizá la más simbólica, porque es literal: une el territorio y «conecta» el precio al bolsillo. CONECTA funciona como billete único que permite a los usuarios viajar sin límite en autobús y en cercanías por toda Asturias y establece un coste máximo mensual de 30 euros. Esta tarifa plana bonificada se ha convertido en emblema social de las políticas de movilidad del Principado.

Las claves de su éxito son evidentes: una oferta amplia, accesible y asequible, que garantiza una movilidad sostenible inclusiva, capaz de reducir el uso del vehículo privado y mejorar la calidad ambiental sin dejar a nadie en el arcén por coste.

En este contexto de conectividad sin precedentes, Asturias ya ha iniciado la elaboración de la Estrategia de Infraestructuras Viarias y Movilidad 2026–2036, un marco a diez años que planificará, de forma integradora, la movilidad por carretera, ferrocarril, mar y aire como un único ecosistema conectado, sostenible y competitivo. El objetivo es claro: una Asturias que llegue más lejos porque está más cerca, y que esté más cerca porque conecta mejor. Asturias hiperconectada. Ahora, sí.

