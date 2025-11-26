Movilización por la especialidad docente de asturiano

Tras años de protestas, reuniones, peticiones... están dispuestos a dar un golpe en la mesa. Los docentes de asturiano y gallego-asturiano dicen 'basta' ... a la situación que les mantiene como profesorado interino de forma permanente. El motivo: la especialidad no está reconocida. Los más de 300 profesores que en Asturias dan clase de asturiano en todos los niveles educativos creen que ha llegado el momento definitivo para exigir una modificación de los Reales Decretos que regulan las especialidades docentes. Este jueves, en la Facultad de Formación del Profesorado, presentarán oficialmente todo lo que tienen organizado y todos los apoyos logrados. Que no son pocos, porque parece que la exigencia llega con más fuerza que nunca: a la movilización se suman los sindicatos CCOO, UGT y SUATEA; los partidos PSOE, Izquierda Unida, Sumar, Izquierda Asturiana, Podemos, Foro y Aína; las asociaciones Iniciativa Pol Asturianu, la Xunta Pola Defensa de la Llingua Asturiana y Reciella; la Academia de la Llingua Asturiana y también la Facultad de Formación del Profesorado. Dicen que hay «consenso político, sindical y social».

Todos respaldan el manifiesto que se ha elaborado y su lectura y presentación será el primero de los actos organizados para visibilizar la situación de este profesorado después de nada menos que «41 años dando clase sin poder opositar». Una visibilización que pretenden que llegue mucho más allá de Asturias. De hecho, necesitan que llegue a Madrid porque es el Gobierno central quien tiene en su mano la modificación de los decretos. Hasta ahora, el Ministerio de Educación siempre ha defendido que solo se puede aprobar una especialidad si la lengua es cooficial en su territorio. Y en Asturias el asturiano no lo es, aunque sí tiene protección legal y una política lingüística desarrollada. Además, forma parte del currículo educativo de la comunidad.

Se ha intentado en varias ocasiones. La última vez, la exconsejera Lydia Espina, en 2024, cuando trasladó a la ministra, Pilar Alegría, los planes que había en Asturias para la enseñanza del asturiano en el ciclo de Infantil (con una aproximación a la lengua asturiana) y en las Escuelas de Idiomas, con lo que su enseñanza llega ya a todas las etapas educativas (en Primaria, Secundaria y Bachillerato es una materia optativa con el currículo establecido por la Consejería de Educación). Pero Alegría alegó, una vez más, problemas jurídicos.

El pacto Asturias Educa, firmado entre la Consejería de Educación y los sindicatos docentes para poner fin a la huelga educativa de mayo incluye también el compromiso de la Administración para volver a trasladar al ministerio que se reconozca la especialidad docente.

En Madrid derivan la responsabilidad al Principado. Exigen un cambio en el Estatuto y el reconocimiento del asturiano como lengua oficial.

Sin oposiciones ni actualización de méritos

La movilización está lideradada por la Asociación de Docentes d'Asturianu y Eonaviego/Gallego-asturiano, formada por un centenar de personas y que lleva tiempo luchando contra la «precariedad laboral» del profesorado. En total, unos 25.000 alumnos reciben clases de asturiano en la región, pero sus profesores no están en las mismas condiciones que el resto. El hecho de que su especialidad no esté reconocida supone que no se pueden convocar oposiciones y, como consecuencia, no existe una actualización de méritos en la lista de interinos.

Una situación, la de interinidad, que se alarga hasta la misma jubilación, pidiendo plaza curso tras curso. Una «interinidad perpetua», como ellos mismo dicen. Y eso, pese a que «tenemos la misma formación académica que el resto de compañeros», esto es, los de Primaria con maestros con mención especial en Llingua Asturiana y los de Secundaria cursaron Filología con minor en Asturiano, además del máster en Formación del Profesorado. Además, los docentes de asturiano asumen las mismas funciones que el resto, como tutorías o coordinaciones.