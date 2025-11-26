El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

El presidente Adrián Barbón y el expresidente Pedro de Silva, durante la celebración el año pasado del 40 aniversario de la enseñanza de la llingua en las aulas.

Movilización por la especialidad docente de asturiano

Partidos políticos, sindicatos e instituciones se suman a los más de 300 profesores de la materia, obligados a ser toda la vida interinos

Olga Esteban

Olga Esteban

Gijón

Miércoles, 26 de noviembre 2025, 15:33

Comenta

Tras años de protestas, reuniones, peticiones... están dispuestos a dar un golpe en la mesa. Los docentes de asturiano y gallego-asturiano dicen 'basta' ... a la situación que les mantiene como profesorado interino de forma permanente. El motivo: la especialidad no está reconocida. Los más de 300 profesores que en Asturias dan clase de asturiano en todos los niveles educativos creen que ha llegado el momento definitivo para exigir una modificación de los Reales Decretos que regulan las especialidades docentes. Este jueves, en la Facultad de Formación del Profesorado, presentarán oficialmente todo lo que tienen organizado y todos los apoyos logrados. Que no son pocos, porque parece que la exigencia llega con más fuerza que nunca: a la movilización se suman los sindicatos CCOO, UGT y SUATEA; los partidos PSOE, Izquierda Unida, Sumar, Izquierda Asturiana, Podemos, Foro y Aína; las asociaciones Iniciativa Pol Asturianu, la Xunta Pola Defensa de la Llingua Asturiana y Reciella; la Academia de la Llingua Asturiana y también la Facultad de Formación del Profesorado. Dicen que hay «consenso político, sindical y social».

