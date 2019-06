Muere un ganadero al volcar con su tractor y caer por un desnivel de cuatro metros Familiares y vecinos del fallecido remolcan el tractor. / HUGO ÁLVAREZ Faustino Suárez, vecino de Grado, es la tercera víctima mortal en un accidente con este tipo de vehículo en un mes CECILIA PÉREZ GRADO. Miércoles, 5 junio 2019, 01:06

La muerte de Faustino Suárez Rivera sacudió ayer la tranquila aldea de La Asniella, perteneciente a la parroquia de Coalla, en Grado. El hombre, de 77 años, perdía la vida tras sufrir un accidente con el tractor que conducía después de haber estado toda la mañana trabajando en una finca de un familiar. De regreso a su casa, la fatalidad hizo que, por causas que se están investigando, se saliese de la carretera y se precipitara por un desnivel de unos cuatro metros. El vehículo, un tractor de pequeño tamaño y sin cabina protectora, dio varias vueltas de campana. El hombre salió despedido del vehículo que quedó volcado en una finca a pie de carretera que era de su propiedad. Cuando el personal sanitario y la patrulla de la Guardia Civil del puesto de Grado llegaron al lugar del accidente se encontraron al conductor tendido en el suelo y ya fallecido al lado del tractor, según explicó un familiar de la víctima.

El accidente tuvo lugar pasados seis minutos del mediodía. Faustino Suárez regresaba desde Coalla a su domicilio ubicado en La Asniella, a un kilómetro y medio. Uno de sus hijos y otro familiar se habían encontrado con él en la misma carretera en la que tuvo lugar el accidente, en la GR-2, en el kilómetro 4. «Me crucé con él a las once y media e iba bien sin embargo algo tuvo que pasar porque el accidente tuvo lugar en una recta pero el tractor dejó unas huellas como si fuera una curva, sin frenar y a la misma marcha que iba cuando el vehículo frenaba bien», relató un familiar. «No sé por qué giró a la derecha si él ni tenía móvil que le pudiera distraer ni en ese momento había vacas en el prau que pudiera ir mirando», explicó.

Fue un vecino de la localidad de Coalla quien dio la voz de alarma y avisó a la Guardia Civil a través del 062, teléfono de atención ciudadana. «Yo me encontré con un vecino que me dijo que había escuchado un ruido muy fuerte. Nosotros teníamos la esperanza de que no hubiese caído con el tractor, pero no fue así. Estaba tendido al lado del tractor pero no quedó atrapado debajo», explicó el familiar de la víctima. Faustino Suárez Rivera, conocido como Tino, 'El Pego', residía en La Asniella, una aldea con tan solo trece habitantes situada a once kilómetros de Grado. El hombre, ganadero jubilado, tenía amplia experiencia en el manejo del tractor.

El de ayer es el tercer accidente mortal con un tractor como vehículo que se produce en menos de un mes. El 31 de mayo fallecía un joven de 25 años en Yernes y Tameza tras volcar con su tractor. El 7 de mayo, en El Cantiquín, Mieres, perdía la vida un hombre de 77 años en las mismas condiciones. Casualmente, ambos fallecidos eran «íntimos amigos» de Faustino Suárez Rivera. «Trágicas casualidades», acertaban a decir sus familiares. El funeral tendrá lugar hoy a las siete de la tarde en la iglesia de San Pedro de Coalla. Faustino Suárez deja viuda y seis hijos.