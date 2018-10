Muere un hombre de 86 años en Pravia atropellado por una furgoneta El vehículo daba marcha atrás y el conductor no se percató de la presencia del anciano, que recibió el impacto y cayó inmediatamente al suelo R. D. PRAVIA. Jueves, 25 octubre 2018, 04:07

Antonio Feito Rodríguez fallecía ayer en Pravia después de que una furgoneta le atropellara en la céntrica avenida de Carmen Miranda. Los hechos, según indica la Policía Local, tuvieron lugar sobre las once de la mañana. El hombre, de 86 años, cruzaba la calzada justo cuando una furgoneta de reparto aparcada en la zona iniciaba la maniobra de marcha atrás. El conductor no se percató de la presencia del anciano, quien tampoco pudo hacer nada por esquivar el vehículo que se le venía encima. El golpe recibido lo tiró al suelo y ya no se pudo hacer nada por su vida. Todo ello a pesar de que, inmediatamente, se desplazaron al lugar de los hechos los equipos sanitarios y la Policía Local.

Fueron los agentes de la Policía Local de Pravia los que se encargaron de recoger los primeros testimonios de los testigos sobre lo sucedido y quienes concluirán la investigación para determinar finalmente cómo se produjo este fatal accidente que terminó con la vida de Antonio Feito.

Entierro en Salas

El hombre, trasladado inicialmente a un centro sanitario, presentaba múltiples fracturas. De hecho, sobre el asfalto quedó mucha sangre, según señalaron a EL COMERCIO fuentes de la Policía Local, y los médicos no pudieron hacer nada por salvarle. Finalmente, murió a consecuencia de las graves heridas sufridas. A media mañana, cuando ya se conocía lo ocurrido en la localidad, la consternación se apoderó de los pravianos.

Antonio Feito Rodríguez era un hombre conocido y apreciado en Pravia. Deja esposa, María del Carmen Fernández Cuervo, e hijo, José Ramón Feito Fernández, director de Tele Narcea, además de una nieta y tres bisnietos. El funeral se celebrará hoy, a las 17 horas, en la Colegiata y, acto seguido, su cuerpo recibirá sepultura en el cementerio de San Justo, en Salas.