Muere un trabajador avilesino al caerse de un tejado en una ganadería en Gozón

Un hombre de 59 años ha fallecido este martes al caer de un tejado en una ganadería de Laviana (Gozón). La víctima es natural de Avilés, trabajaba en una empresa de construcción y estaba reformando el tejado, que tenía una altura de unos cinco metros.

El 112 Asturias recibió el aviso alrededor de las 11.20 horas de esta mañana. Una vez en la zona, el médico de guardia solo pudo certificar el fallecimiento de esta persona a consecuencia de un traumatismo por precipitación.

A lugar se trasladan Medico Forense y Equipo de Policia Judicial de la Guarfia Civil de Aviles. Tras proceder al levantamiento del cadáver ha sido trasladado al Instituto de medicina legal de Asturias.