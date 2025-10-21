El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Quieres despedir a tu mascota? Puedes hacerlo en el nuevo canal de EL COMERCIO
Accidente laboral en Asturias

Muere un trabajador avilesino al caerse de un tejado en una ganadería en Gozón

La víctima, que se precipitó de una altura de cinco metros, tenía 59 años

Martes, 21 de octubre 2025, 15:15

Un hombre de 59 años ha fallecido este martes al caer de un tejado en una ganadería de Laviana (Gozón). La víctima es natural de Avilés, trabajaba en una empresa de construcción y estaba reformando el tejado, que tenía una altura de unos cinco metros.

El 112 Asturias recibió el aviso alrededor de las 11.20 horas de esta mañana. Una vez en la zona, el médico de guardia solo pudo certificar el fallecimiento de esta persona a consecuencia de un traumatismo por precipitación.

A lugar se trasladan Medico Forense y Equipo de Policia Judicial de la Guarfia Civil de Aviles. Tras proceder al levantamiento del cadáver ha sido trasladado al Instituto de medicina legal de Asturias.

Publicidad

Top 50
  1. 1 La prostituta acusada de dejar morir a un joven en un piso de citas de Gijón comparece en el juzgado
  2. 2

    Muere el acusado de matar al compañero de habitación en el Hospital Valle del Nalón y se archiva la causa
  3. 3 60 empleados y 1.700 metros cuadrados: así es el Mercadona que ha abierto en Gijón
  4. 4 Detenidas una madre y una hija en Avilés tras agredirse mutuamente
  5. 5 Un gran mercado navideño sustituirá al Menax de Gijón en 2026
  6. 6 Un oso arrasa el colmenar del presidente del PP: «No dejó ni una colmena en pie»
  7. 7 Asturias pierde a la marquesa de la Vega de Anzo
  8. 8 Alarma entre los vecinos de un edificio en Gijón por el incendio en un piso
  9. 9 Un informe identifica en Asturias la segunda carretera más peligrosa de España
  10. 10 Luz, la abuela avilesina de Eduardo Mendoza

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Muere un trabajador avilesino al caerse de un tejado en una ganadería en Gozón

Muere un trabajador avilesino al caerse de un tejado en una ganadería en Gozón