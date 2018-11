«Muchas muertes súbitas se pueden evitar con un reconocimiento básico» La cardióloga Amelia Carro trabaja en el Hospital de Jove. / TAREK HALABI Amelia Carro, Cardióloga especialista en deporte: «Consiste en realizar una historia clínica, una exploración física y un electro. Un fonendo es barato, pero hay que auscultar bien y palpar todos los pulsos» AIDA COLLADO GIJÓN. Domingo, 18 noviembre 2018, 05:09

Amelia Carro (Candás, 1981) se licenció en Medicina en la Universidad de Oviedo, donde se especializó en Cardiología. Un año en el Hospital St. George's de Londres y tres en el Vall d'Hebrón, de Barcelona, le sirvieron para ampliar miras antes de volver a casa, con una dilatada experiencia como investigadora. Acreditada en Cardiología del Deporte, hoy desempeña su labor profesional en el Hospital de Jove. Ahora que la Sociedad Española de Cardiología acaba de premiar su trabajo con varios nombramientos, ella ve más allá del reconocimiento la oportunidad de avanzar en materias en las que estamos convencidos de haber recorrido mucho. «Y no es así».

-Recientemente regresó del congreso nacional de Sevilla con varios nombramientos bajo el brazo

-No fue de golpe, sino un proceso. En el grupo de cardiología deportiva llevo mucho tiempo, desde mi segundo año como residente. Mi primera publicación en una revista internacional fue sobre cardiología deportiva. Luego, seguí trabajando en ello en Londres. Hace dos años, los coordinadores actuales de esta materia me comentaron que habían pensado en mí para el relevo. Me mostré un poco reticente, no me quería meter en más líos, pero al pensar en el déficit de profesionales y de visibilidad, me sentí en la obligación de tirar del carro.

-Y así se convirtió en la nueva coordinadora nacional de cardiología del deporte. Un terreno en el que parece que se ha avanzado mucho en los últimos años.

-Pues no se ha avanzado tanto. Lo que pasa es que, con internet, muchos piensan que se pueden poner la pulserita y salir a correr de forma segura. Se autoentrenan, se autodiagnostican y se autotratan. Luego, te encuentras en la consulta con gente que quiere hacer un 'ironman', con muy pocos conocimientos o erróneos, aspiraciones poco realistas y muy poca sensibilidad a los cambios que les propones. Cada persona debería saber de dónde parte y a dónde puede llegar. Pero hay quien, incluso, se hace un test de esfuerzo convencido de que sea cual sea el resultado seguirá corriendo. Eso no puede ser.

-¿No se ha avanzado en protocolos? ¿No hay un reconocimiento estipulado?

-Hay un reconocimiento estipulado, pero no hay cardiólogos del deporte. Hay una serie de valoraciones que se realizan en función de unas pruebas, pero luego no se realiza un seguimiento como se debería.

-Prácticamente en cualquier competición hay un desfibrilador.

-Pero lo que hace falta, por ejemplo en las carreras, son médicos que sepan reconocer y tratar una parada cardiaca. En las carreras no se exige una preparación mínima. Cuando te inscribes, firmas una letra pequeña en la que dice que la organización no se responsabiliza de tu preparación física. Posiblemente, si se pusieran restricciones, ser inscribirían menos personas y se haría menos caja.

-Los casos de muerte súbita en deportistas jóvenes consternan a la sociedad. ¿Se hace todo lo que se puede?

-Es uno de los campos que me preocupa mucho: el deporte base. En realidad, me gustaría que se hiciese un reconocimiento cardiológico básico a todos los niños en el colegio. Al margen de que realicen algún deporte en concreto, en cuanto suena el timbre salen a correr al patio. Hacen ejercicio constantemente. Y, por supuesto, debería hacerse al menos en los clubs deportivos. Todos los años hay como mínimo una catástrofe y se muere algún crío. Muchas de estas muertes son potencialmente evitables con un reconocimiento básico. Otras no.

-¿En qué consiste ese reconocimiento básico?

-En realizar una historia clínica, una exploración física y un electro. Lo de la exploración física no es ninguna tontería: hay que auscultar bien, tomar la tensión y palpar todos los pulsos (tobillos, muñecas e ingles). Un fonendo es muy barato, pero hay que hacerlo bien. Y es necesario un tiempo mínimo, que no somos churreros.

-¿Puede hacerlo cualquier médico?

-Existe una comparativa realizada entre Estados Unidos, donde lo hacen los paramédicos, y Europa, donde lo realizan cardiólogos, que demuestra que la rentabilidad es mucho más alta si la hace un cardiólogo. Yo no pido que sea necesariamente cardiólogo, pero sí un médico entrenado en el reconocimiento específico de deportistas.

-¿Reciben los cardiólogos más derivaciones de los pediatras?

-A mí no me ha aumentado el número de derivaciones. Creo que por ley habría que hacer un reconocimiento de este tipo. Es más, el asesoramiento médico preparticipación de deportistas debería incluir el reconocimiento médico, educación para la salud sobre hábitos de vida, un 'abc' del corazón y el deporte -como, por ejemplo, saber qué hacer si estoy corriendo y me mareo- y que todo el mundo esté entrenado en el reconocimiento de la parada y las maniobras de resucitación cardiopulmonar básica.

-¿Qué más pasos quedarían por dar entonces en la cardiología del deporte?

-Habría que formar a más profesionales. En Asturias no hay esta formación y los centros deberían tener cierta acreditación. No todo cardiólogo puede ver deportistas, necesita un entrenamiento igual que ocurre en otras especialidades.

-Sin embargo, insiste en que mata a muchas más personas el sedentarismo que el deporte. Y he ahí otro de sus nombramientos: es vocal de la junta directiva de prevención y rehabilitación cardiaca.

-Sí. Hay que insistir en que el deporte no es una enfermedad. La labor de los cardiólogos del deporte es de prevención y seguimiento a los deportistas con alguna anomalía. En cuanto a la prevención, tiene que empezar desde el nivel más básico. Hay que enseñar a los niños de tres años a comer, a moverse, hábitos de vida que son básicos, y además a evitar el alcohol, el tabaco, el consumo de drogas y otros tóxicos. Hay muchas drogas nuevas de diseño que ni siquiera se pueden detectar. Acaba de salir un estudio londinense que demuestra la relación entre la muerte súbita de deportistas y el consumo de drogas y tóxicos.

-Y los que ya no tienen tres años, ¿por dónde empiezan?

- Habría que ver qué es mejorable. Hay factores que no se pueden modificar, como la edad, el sexo o la genética. Otros, sí: si fumas, déjalo. Come mejor, toma menos alimentos procesados y haz actividad física regular. Eso redunda en una reducción de más enfermedades crónicas.

-¿También queda mucho que hacer en cuanto a rehabilitación cardiaca? Muchos enfermos llegan a casa sin saber muy bien cómo abordar su nueva situación.

-La asistencia aguda ha mejorado mucho. Ahora, muchas veces te pueden dar el altar a los dos días de haber sufrido un infarto. Pero al paciente no le da tiempo a asimilarlo, le sueltan en casa y no está preparado para adaptarse a esa nueva forma de vida, a vivir con un infarto que no ha acabado de cicatrizar. Porque tarda tres semanas. Tienen que intentar evitar que se repita. Reintroducir estilos de vida sanos y mantenerlos para siempre. Esto hay que sacarlo del ámbito de los hospitales y acercarlo a la población. Haría falta un médico, un fisioterapeuta, un nutricionista y un experto en educación física para iniciar sesiones regulares y enseñar a la persona.

-Hay suficientes alternativas para hacer deporte? ¿Cuáles son los mejores emplazamientos?

-Alternativas hay muchísimas. Sea en Gijón, en Candás, donde vivo, o Oviedo, no veo más que oportunidades de salud. Las ciudades están diseñadas para que la gente pueda hacer deporte. Hay máquinas en los parques, puedes correr, tienes patronatos deportivos con unas tarifas de risa para ir a nadar si llueve, que es una de las excusas preferidas de los asturianos... No hace falta más que comunicarlas.

-Participará a finales de mes en las jornadas técnicas de natación del Santa Olaya. ¿Cuál es su aportación?

-Me hace mucha ilusión como coordinadora de cardiología del deporte. Daré una charla sobre la muerte súbita prevenible o predecible. Y después, haremos unos talleres de educación básica, para profesionales del medio acuático. Cada vez tenemos más medios, gente que llega a la piscina con más dispositivos: explicaré qué es una prótesis, un 'stent', un soplo... El agua tiene muchos beneficios y los médicos la recomendamos, pero también damos una serie de pautas a nuestros pacientes y los profesionales deben saber recibirles y orientarles sin contradecirnos.