Dos muertos en las carreteras asturianas en julio y agosto, cinco menos que en 2018 El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska. / EFE Es la segunda cifra más baja de la última década. Tráfico contabilizó este verano 220 fallecidos en toda España, el menor registro de la historia P. SUÁREZ / Á. SOTO GIJÓN. Viernes, 6 septiembre 2019, 01:57

Dos personas fallecieron en los meses de julio y agosto en las carreteras asturianas -uno de ellos el conductor kamikaze de la A-8-, lo que supone el mejor dato desde 2015. Esas dos víctimas mortales son cinco menos que las registradas el año pasado, según el balance publicado ayer por la Dirección General de Tráfico (DGT), provisional y que solo tiene en cuenta la siniestralidad en vías interurbanas.

Los dos fallecidos en el Principado eran los conductores de los vehículos siniestrados. Ambos accidentes ocurrieron en julio. El primero, el día 15, en la autopista 'Y', cuando el conductor de un turismo que circuló en sentido contrario durante 56 kilómetros -un vecino de Valdés de 52 años- chocó frontalmente con otros vehículos, provocando heridas a otras cinco personas. El segundo accidente mortal fue una salida de vía en una carretera de Argüero (Villaviciosa). En él perdió la vida A. N. Ll., vecino de la zona de Villaverde, de 84 años.

Si se tiene en cuenta la serie desde el año 2007, el número máximo de fallecidos en los meses de julio y agosto en Asturias se produjo en los veranos de 2007, 2009 y 2010, con once víctimas mortales cada uno de esos años. Por contra, el mínimo se registró en 2014, cuando no se produjo ningún accidente mortal. En 2015 hubo los mismos fallecidos en carreteras asturianas que este año: dos.

En el conjunto del país, este verano repite el mínimo histórico de 2014 en mortalidad vial, con 220 fallecidos, lo que supone un «cambio de tendencia», en palabras del ministro del Interior en funciones, Fernando Grande-Marlaska, tras los últimos años de aumento de las víctimas mortales. Es, de hecho, la cifra más baja de la historia, junto a 2014, cuando se registró el mismo número de fallecidos.

«No son buenos datos»

Esas 220 víctimas son 40 menos que el año pasado, esto es, un descenso del 15%. Además, el de este año ha sido el mejor agosto desde que existen registros, con 101 muertos. Por ejemplo, en este mes del año pasado perdieron la vida 131 personas. Y todo ello en un verano en que ha vuelto a repuntar el número de desplazamientos, que han alcanzado los 91 millones, frente a los 80 de 2014.

Sin embargo, el balance que hace el Ministerio del Interior es agridulce. «El descenso del 15% durante todo el verano y el 22% en agosto es excepcional, pero no nos resignamos, no son buenos datos», afirmó Grande-Marlaska. Antes de avisar sobre los peligros del alcohol y las drogas, el ministro detalló que 23 de los 110 fallecidos en coches o furgonetas no llevaban puesto el cinturón de seguridad. «Me cuesta mucho creer que no se tome como algo instintivo ponerse el cinturón», subrayó el ministro, muy preocupado también por el consumo de alcohol y drogas al volante entre los fallecidos: «No se trata de una copa de más, todas las copas están de más». Además, dos de los cinco menores de 12 años muertos no utilizaban sillita; ocho de los once ciclistas fallecidos no llevaban casco y tres de los 57 motoristas o usuarios de ciclomotor muertos en accidente tampoco lo llevaba.

También pidió Grande-Marlaska que no se criminalice a los motociclistas, ya que la Dirección General de Tráfico ha detectado este verano que varios de ellos han fallecido por maniobras peligrosas de conductores de vehículos de cuatro ruedas, que han cometido infracciones como no respetar los ceda al paso o golpear por detrás a las motos.