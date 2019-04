La mujer obligada a ingresar en el HUCA da a luz por cesárea a una niña «sana» 01:08 Protesta que se organizó el jueves ante el HUCA. / PABLO LORENZANA El personal sanitario trató de atender el deseo de la madre de que el parto fuera natural aunque tuvo que provocarlo ante «la falta de progresos» ALBERTO ARCE OVIEDO. Sábado, 27 abril 2019, 03:14

La mujer embarazada de 42 semanas que ingresó el miércoles por orden judicial en el Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA) para evitar que diese a luz en casa, como era su deseo, ya ha sido madre. Los facultativos le practicaron una cesárea -justo lo contrario de lo que pretendía en un comienzo, tener un «parto natural»-, y el resultado ha sido una niña «fuerte y sin ningún problema de salud». La pequeña nació durante la madrugada de ayer, pasados varios minutos de las 2 de la mañana.

El personal sanitario, aun con la amenaza de que la mujer sufriese una hipoxia fetal o una muerte fetal intrauterina -tal y como avanzó el martes el jefe de servicio de Obstetricia del HUCA-, trató de evitar la inducción del parto en todo momento, pero se vio obligado a realizar la cirugía, calificada como 'mayor' y que, lógicamente, no puede realizarse fuera de un centro médico, dada la falta de progresos de la paciente. La madre, joven, era primeriza, según ha podido saber este diario, lo que podría haber condicionado esa falta de avances.

Debate abierto

El desenlace, tras casi tres intensos días de contracciones a los que hubo que sumar una visita policial al domicilio de la familia, no sirvió para poner punto final al intenso debate abierto entre defensores y detractores del parto domiciliario. Para estos últimos se demostró que el ingreso forzoso era totalmente necesario dadas las características del embarazo, que sobrepasaba de largo los nueve meses y medio. Y para los primeros, el estrés sufrido fue el causante último de la falta de progresos de la mujer. Esta fue, de hecho, la posición que defendió Francisca Fernández Guillén, la abogada de la madre. «El problema no es la cesárea, sino que la mujer ha sufrido una situación forzada. Estaba evolucionaba muy bien, pero el estrés vivido no ayudó en absoluto» a su estado, incidió Fernández Guillén.

«Creo que la cesárea se hizo por un motivo médico válido, pero se podría haber hecho de otra manera. Si no existiese tensión ni estrés y se hubiese proporcionado un acompañamiento debido... No se le ha dado esa oportunidad», planteó la abogada. «El parto no funciona de la misma forma si te está observando todo el país», apostilló. La letrada también aprovechó para advertir de la «necesidad» de poner el foco sobre el debate que se abrió anteayer. Una «situación sin precedente, que puede servir para que se inicie una reflexión bioética», planteó. «El paciente tiene derecho a equivocarse sobre su salud. El bien para una mujer puede ser parir con epidural y para otra, hacerlo en la intimidad acompañado de su pareja soportando el dolor», defendió. «Había riesgo, pero lo hay en todo en la vida. El parto es un proceso fisiológico, pero si lo medicalizamos al extremo, lo reducimos al absurdo».

En opinión de los expertos, no obstante, evitar «riesgos innecesarios» debería ser una obligación del paciente y una máxima del propio sistema sanitario. Así lo expresó a este diario , entre otros, el presidente de la Asociación de Ginecología del Principado, Manuel Hernández Bermudo, al afirmar que el parto en casa, pese a estar contemplado y existir protocolos «supone retrasar siglos en la seguridad maternal y fetal». Aun con todo, la mortalidad neonatal se triplica en los partos domiciliarios.