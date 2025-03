A. A. / R. A. OVIEDO. Martes, 26 de noviembre 2019, 02:14 Comenta Compartir

Impulsar la prevención de la violencia de género desde edades tempranas a través de la coeducación, garantizar la seguridad personal de las víctimas, reforzar los servicios de asesoramiento legal y el apoyo psicológico. Estos son los compromisos a los que llegó ayer el equipo de gobierno de Oviedo en el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia de Género sobre las Mujeres. Lo hizo en el acto institucional celebrado a media mañana en el que el lema más pronunciado fue: «Todas las mujeres tenemos derecho a una vida sin violencia».

La programación diseñada por el Partido Popular y Ciudadanos, en el gobierno desde junio, fue sustancialmente diferente a la del año pasado cuando al frente de la administración local estaban el PSOE, Somos e Izquierda Unida. El manifiesto, que fue leído por las concejalas Conchita Méndez y Leticia González, fue pronunciado desde una carpa instalada en la plaza del Ayuntamiento. Hace un año, el acto se desarrolló desde el balcón del edificio consistorial. El PSOE, a través de la concejala Marisa Ponga, mostró su discrepancia con el texto porque no incluyó sus propuestas e instó a los grupos municipales a aprobar una declaración institucional en el Pleno de diciembre.

Además, Vox no acompañó a la comitiva. Siguieron el acto desde una esquina y después su líder municipal, Cristina Coto, leyó un comunicado en el que instó a las administraciones a «combatir la inmigración ilegal porque fomenta la trata de personas, la explotación sexual y genera inseguridad en los barrios» y mostró su oposición a la Ley contra la violencia de género.

Alega que el número de víctimas no ha parado de incrementarse porque el año pasado fueron asesinadas 44 mujeres y este año han sido hasta el momento «51». Obvió en su discurso que ayer mismo una mujer de 26 años había muerto a manos de su pareja en Tenerife.

Salir a la calle sin miedo

Las protagonistas de la jornada del 25-N fueron las mujeres. La pequeña Andrea Fernández, del centro socioeducativo Alfalar, leyó un poema hecho de su puño y letra. Comenzó diciendo que ella es «una mujer» y se preguntó si algún día saldrá a la calle «sin miedo» porque hoy en día ve a señoras, de diferentes edades, que «no salen solas». En sus líneas no faltó el emblema del 'no es no' mientras que una decena de colectivos exigieron la «erradicación» de la violencia machista. La fórmula para Amanda Vanesa Montoya, de la Fundación Secretariado Gitano, comienza por la «educación» y «dejando de lado el sexismo».

En el acto también hubo una performance y actuaciones musicales.