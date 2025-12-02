Este será el regalo más buscado de las navidades 2025 Las gafas con Inteligencia Artificial amenazan ya con desbancar al móvil y se sitúan como una de las estrellas de estas fiestas

A. Villacorta Martes, 2 de diciembre 2025, 11:08

Olvídese de los socorridos calcetines y del perfume de siempre, porque estas navidades unos de los regalos que más aparecerá en las cartas a los Reyes Magos serán unas gafas. Pero no unas gafas cualquiera, sino las gafas más inteligentes del mercado, una auténtica revolución que ya amenaza con desbancar al teléfono móvil.

Es una de las grandes apuestas de las empresas tecnológicas, decididas a que el móvil quede relegado al bolsillo, convertido en la unidad central de procesamiento que se maneje a través de dispositivos más discretos que se llevan puestos (wearable) como anillos, pulseras, relojes... y gafas.

Una apuesta que ya ha cristalizado en varias opciones gracias a los avances de la Inteligencia Artificial (IA) en un mercado en el que, sin duda, se lleva la palma el modelo que Meta ha desarrollado para la icónica firma Ray-Ban.

¿Pero qué ofrecen estas gafas que parecen llegadas del futuro? Pues, según explican en la compañía, la nueva generación de las Ray-Ban Meta permite mantener una charla fluida con la IA Meta, el asistente conversacional con el que el usuario puede comunicarse diciendo «Hey Meta».

Ampliar Uno de los modelos de las Ray-Ban Meta.

«No es necesario desbloquear el teléfono ni mantenerlo pulsado para obtener ayuda. Con unas pocas palabras, las nuevas gafas con IA pueden hacer llamadas, enviar mensajes de texto, controlar funciones y encontrar respuestas a esas preguntas aleatorias que se te ocurren a lo largo del día», precisan.

Pero, si lo que quieres es escuchar música, «los altavoces en las varillas están diseñados »para que puedas perderte en tu podcast, lista de reproducción o llamada telefónica sin molestar a las personas que te rodean«.

Y, en cuanto a la imagen, «en la esquina exterior de cada lente hay una cámara ultra gran angular de 12 megapíxeles que produce imágenes y vídeos». Cámaras mejoradas que «graban videos 3k de hasta 3 minutos, que puedes compartir con tus contactos usando la IA y un comando de voz rápido», aclaran.

Y, además de esa capacidad de transmitir en tiempo real lo que está ocurriendo alrededor, prometen «una capacidad de batería adicional del 42% y funciones de IA de bajo consumo», lo que «permitirá hasta 5 horas de reproducción de música y hasta 5,4 horas de llamadas de voz». Y todo, como por arte de magia, sin que resulten aparatosas ni pesadas.

Lo que no es tan mágico, por el momento, es su precio, porque, con cuatro siluetas con el mismo diseño que algunas de las gafas más míticas de la marca y más de 150 combinaciones diferentes de lentes (de sol o correctoras) y monturas, los modelos oscilan entre los 359 y 499 euros.

Una minucia si tenemos en cuenta que la compañía de Mark Zuckerberg ha invertido 70.000 millones de dólares en los últimos cinco años para desarrollar este tipo de productos. Ahora queda por ver si sus planes salen adelante y logra acabar con la supremacía de los smartphones.