«Necesitamos niños a gritos para rejuvenecer esta región», clama el PP Mercedes Fernández presidió la reunión con las familias de la concertada. A su lado, Desireé Fernández y Pedro José Caballero. Pide que el 0 a 3 sea gratis en la pública y se concierte en la privada, eliminar la zonificación para elegir centro y alternativas a Asturiano en Primaria E. RODRÍGUEZ OVIEDO. Jueves, 13 septiembre 2018, 02:48

«Asturias va camino de convertirse en el gran geriátrico de España; tenemos la población más envejecida del país y necesitamos niños a gritos para rejuvenecer nuestra comunidad autónoma». Con esta rotundidad se manifestó ayer la presidenta del PP regional, Mercedes Fernández, para «pedir a la izquierda que se deje de charloteos y dé facilidades a las familias» con las escuelas infantiles. Desde su punto de vista, «no hay razón para que el ciclo de 3 a 6 años esté bajo el ámbito organizativo de la consejería y no el de 0 a 3». En este sentido, defendió la gratuidad universal «para aquellos que opten por la enseñanza pública en esta etapa» y reclamó «ayudas y conciertos para aquellos padres que, por razones geográficas, familiares o que estimen oportunasquieran llevar a sus hijos a guarderías privadas o concertadas».

«Sin consejeros 'meticones'»

Mercedes Fernández hizo estas declaraciones tras mantener una reunión con los representantes de la escuela concertada a escala nacional y regional. Al igual que las familias que la integran, defendió, una vez más, «la libertad» de los padres para elegir la educación que quieren para sus hijos. «A los padres no se les puede sustituir y el consejero no puede elegir por ellos. No creemos en los consejeros 'meticones'; las familias tienen que poder elegir y, para poder hacerlo, tiene que haber más que una opción: la enseñanza pública, con todo el respeto que nos merece. Pero hay que garantizar la concertada y la privada para quienes quieren elegir», en contra de lo que quiere imponer «la izquierda radical». Durante el encuentro, se trató la derogación del artículo de la LOMCE referente a la demanda social de la concertada para mantener su oferta y confió en que finalmente «no afecte a Asturias».

Reclamó, asimismo, la eliminación de la zonificación de los centros. «No hay razón para que el callejero elija por las familias si los padres quieren optar por un determinado centro en función de su trabajo o la cercanía al domicilio de los abuelos. A la hora de la verdad, es el sentido común el que debe primar. Si unos abuelos viven en la zona este de Gijón, no hay motivo para que todas las mañanas se desplacen a la zona oeste y hagan un maratón para llevar a sus nietos al colegio». Es una de sus defensas en un inicio de curso escolar en el que solicitará -como ya lo hizo en cursos precedentes- la gratuidad de los libros de texto. «La Rioja (gobernada por el PP) ha sido la última en sumarse. El Principado dice que no es posible, pero, como se ve, los números sí salen. Hay que tener un mayor compromiso y no andar siempre rezagados. El consejero tiene que explicarlo». Según señaló tras hacer hincapié en lo llamativo que resulta que «haya 77 libros de Matemáticas distintos en todo el país», esta petición no se contradice con las nuevas metodologías que se van implantando y que van eliminando poco a poco a los manuales como son las plataformas digitales.

Otra reivindicación es que haya más alternativas a las materias de libre elección en Primaria (Asturiano y Cultura Asturiana) como Programación de Ordenadores u otra lengua extranjera.