El consejero de Hacienda, Guillermo Peláez. J. C. Román

El PP reitera que no negociará los prespuestos de Asturias si el Principado sigue son su reforma del IRPF

«O aplica medidas que reduzcan la presión fiscal o se decanta por Tomé y su subida generalizada», dice Andrés Ruiz. IU pide a socialistas y Somos ir a una unidad de acción

Ramón Muñiz

Ramón Muñiz

Gijón

Lunes, 27 de octubre 2025, 20:51

Comenta

Los partidos siguen con su baile previo a la negociación presupuestaria en Asturias, lanzándose guiños con los que marcar el paso. Socialistas e IU- ... Convocatoria –socios de Gobierno– tratan de cerrar un borrador con el que se sientan cómodos. El viernes el consejero de Hacienda, Guillermo Peláez, tiene citados al PP, Foro y la diputada de Somos, Covadonga Tomé. El ejecutivo necesita un voto más para sacar adelante su proyecto y formalmente llamará a todas las puertas de la oposición, salvo la de Vox.

