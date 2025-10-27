El PP reitera que no negociará los prespuestos de Asturias si el Principado sigue son su reforma del IRPF
«O aplica medidas que reduzcan la presión fiscal o se decanta por Tomé y su subida generalizada», dice Andrés Ruiz. IU pide a socialistas y Somos ir a una unidad de acción
Gijón
Lunes, 27 de octubre 2025, 20:51
Los partidos siguen con su baile previo a la negociación presupuestaria en Asturias, lanzándose guiños con los que marcar el paso. Socialistas e IU- ... Convocatoria –socios de Gobierno– tratan de cerrar un borrador con el que se sientan cómodos. El viernes el consejero de Hacienda, Guillermo Peláez, tiene citados al PP, Foro y la diputada de Somos, Covadonga Tomé. El ejecutivo necesita un voto más para sacar adelante su proyecto y formalmente llamará a todas las puertas de la oposición, salvo la de Vox.
En estos prolegómenos el PP reiteró que acudirá al encuentro a escuchar, pero no iniciará una negociación salvo que el Gobierno retire la reforma del IRPF que tramita en la Junta General «o bien acepte la enmienda parcial que presentó el PP y que elimina todo rastro de subida de impuestos», dijo el diputado Andrés Ruiz. Es la condición que puso el presidente del PP de Asturias, Álvaro Queipo, que mantiene y sobre la que, asegura, sigue sin respuesta alguna.
El Ejecutivo «sólo tiene dos opciones: o acepta la mano tendida del presidente Queipo y aplica medidas que reduzcan la presión fiscal que ya sufrimos o se decanta por Covadonga Tomé con una subida generalizada de los impuestos», sostuvo Ruiz.
Por su parte, el líder de IU-Convocatoria, Ovidio Zapico, señaló que tras el desencuentro inicial con los socialistas «tenemos una metodología acordada con el presidente y el consejero de Hacienda que comienza ahora a desarrollarse». Insistió, como su secretaria de Organización, en su mensaje a socialistas y Tomé: «Si la derecha opera unida, parece de sentido común que la izquierda haga lo mismo».
