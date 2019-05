«Los negocios son globales, pero no hay normas jurídicas que rijan en todo el mundo» El abogado del Estado en excedencia Adolfo Menéndez; el decano de la Facultad de Derecho, José María Roca; y el catedrático Sixto Sánchez-Lorenzo, antes del debate. / MARIO ROJAS El despacho Ontier edita un libro que reflexiona sobre los conflictos que provoca un mundo globalizado que tropieza con las leyes de cada país R. MUÑIZ OVIEDO. Viernes, 24 mayo 2019, 03:18

Una empresa asturiana que embotella agua quería exportar a Emiratos Árabes y se tropezó con un problema. Los compradores exigían que el contrato se sujetase a la sharía. «¿Eso qué es? ¿Qué riesgo tiene? Al final encontramos una solución porque la sharía es como nuestro código civil». Lo explicó ayer Sixto Sánchez-Lorenzo, catedrático de Derecho Internacional, como ejemplo de las dificultades con las que se topan ciudadanos y emprendedores en el mundo actual. «Tenemos negocios y relaciones jurídicas que son globales, pero no hay normas jurídicas que rijan en todo el mundo», dijo.

A desmenuzar ese conflicto se consagra 'Derecho global. ¿Hay alguien ahí?', libro editado por el bufete Ontier, que ayer organizó un debate para su presentación. La mundialización ha cogido ritmo y resulta imparable. Sucedió también antes, con la época de los romanos, pero la de ahora «es una apertura de los mercados, singularmente los financieros, que se apoya en las nuevas tecnologías», describió Adolfo Menéndez, abogado del Estado en excedencia y consejero de Ontier. «Hoy estornuda el presidente de EE UU y se te apaga el móvil», indicó el decano de la Facultad de Derecho, José María Roca.

Ese impulso económico tropieza con leyes dictadas con la óptica de cada estado-nación, la fórmula administrativa imperante. El resultado es un constante choque de culturas y conceptos jurídicos. Un ejemplo, puesto por Sánchez-Lorenzo, es el caso Omega: «Planteaba la prohibición de importar productos de Paintball porque en el mercado alemán a ese juego de disparar a los demás se lo considera contrario a la dignidad humana. El concepto de dignidad humana es distinto en España, donde se puede jugar a matar ; en Alemania no y podemos adivinar por qué».

Cercano al mundo empresarial, el empresario cargó contra la «baja calidad» de las directivas comunitarias, cuya producción «a veces es mejor no conocer. Se reúnen y van votando cada artículo» lo que genera incoherencias y poca armonización. Luego a la hora de transponer conviene leerse cómo lo hace cada país miembro «porque hay diferencias», aconsejó. El abogado del futuro, coincidieron los expertos, debe manejarse con el inglés y el derecho comparado.

«Criticamos las insuficiencias del derecho europeo, pero lo anterior era mucho peor», opuso Menéndez, más próximo al Derecho Público y que previno contra ciertos liberalismos. «Se habla de desregular, pero lo que hay que hacer es ver si la regulación es buena o mala. Quitarla lleva a la anarquía donde triunfa el poderoso», dijo. Menéndez recomendó a los estudiantes no perder la perspectiva con la hiperespecialización, evitar dejarse llevar por el economicismo y no sacralizar las normas: «Desde el punto de vista de la eficiencia, los campos de concentración lo eran, y además cumplían con la ley, porque los enemigos de la libertad cambian las normas». Los juristas, recalcó, no deben perder la referencia de lo que es justo.