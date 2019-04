La nieve condiciona el tráfico en el Huerna

Anteanoche no estaba previsto que nevara en la cordillera, pero lo hizo. Eso sorprendió a los conductores que a primeras horas de la mañana circulaban por la autopista del Huerna (AP-66), por lo que tanto desde la Dirección General de Tráfico (DGT) como desde la propia empresa concesionaria, Aucalsa, se aconsejó a todos los usuarios «extremar la prudencia» y no sobrepasar los cien kilómetros por hora en el tramo de autopista comprendido entre Campomanes (Lena) y Valverde de la Virgen (León). Además, a los camiones se les restringió el tránsito al carril derecho, prohibiéndoles realizar adelantamientos.

Las nevadas registradas no fueron demasiado intensas, pero fue necesario que nueve máquinas quitanieves se afanaran en limpiar la calzada para garantizar la seguridad de los usuarios. A media mañana, Aucalsa estableció el nivel blanco en la autopista, que significa que se podía circular sin restricciones. Pero, aunque no se prevén más precipitaciones de este tipo, la empresa recomienda que se consulte el estado de la vía si se va a circular por ella, ya que no sería extraño que pudiera haber alguna nevada esporádica debido a la bajada de las temperaturas registradas desde hace unos días. Por otro lado, no fue necesario el uso de cadenas para transitar por el resto de puertos de montaña de la red viaria asturiana.

Para la jornada de hoy se podría dar algún problema en la AP-66, ya que el norte de la provincia de León está en alerta amarilla por nevadas que pueden acumular espesores de cinco centímetros en 24 horas, a partir de los 1.200 metros de altitud. La previsión es que entre ayer y hoy puedan darse en la zona leonesa espesores de hasta 20 centímetros de nieve. Por contra, no hay ninguna alerta activada en ese sentido por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) para la vertiente asturiana. Además, se pueden registrar ráfagas de viento de componente suroeste de hasta 80 kilómetros por hora.

En Asturias está activado para hoy el aviso amarillo por viento pero no afecta a la zona de la autopista del Huerna, sino que queda confinado en el suroccidente asturiano, con rachas máximas de 90 kilómetros por hora, también por viento de componente suroeste.

El motivo de esta situación es la llegada de un frente atlántico que está asociado a una borrasca ubicada al norte de la Península Ibérica. Eso hará que haya precipitaciones en la mitad occidental de la región y en la cordillera, que pueden ser ocasionalmente tormentosas. Son menos probables en el litoral, aunque puede haber chubascos irregularmente repartidos por todo el Principado.

La cota de nieve irá en aumento hasta los 1.400 metros, debido a una ligera subida de las temperaturas mínimas. El viento será fuerte, con rachas muy fuertes en el suroeste y zonas altas de la cordillera, disminuyendo al final del día.

La situación mejorará algo mañana. Durante la primera mitad del día se prevén lluvias débiles o lloviznas ocasionales, al tiempo que las temperaturas experimentarán pocos cambios.

El sábado regresarán las lluvias irregularmente repartidas por la región mientras que para el domingo, día de las elecciones generales, se esperan cielos despejados y temperaturas máximas en aumento.

La masa de aire frío que ha estado afectado a todo el país estos días se retirará el fin de semana y comenzará a llegar aire caliente procedente del continente africano.