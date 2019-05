La niña atacada por un perro en Valdés, con graves secuales físicas y psíquicas La pequeña, en su habitación del hospital. / E. C. «El veterinario me dijo que no tenía que matarlo, pero quise evitar problemas», explica la propietaria del animal que arrancó una oreja a una niña en Valdés DAVID SUÁREZ FUENTE BARCIA (VALDÉS). Domingo, 5 mayo 2019, 02:35

«'Bartolo' nunca había mordido a nadie». Yolanda García López no se explica aún qué llevó a su perro, un golden retriever de cinco años, a avalanzarse sobre una niña a la que, tal y como adelantó EL COMERCIO, el pasado 21 de febrero arrancó una oreja a mordiscos, además de provocarle graves daños en la cabeza. El animal, que ya ha sido sacrificado, «era muy guardián, avisaba cuando llegaba alguien extraño, pero nunca había mordido a nadie», asegura.

El ataque se produjo cuando Yolanda García y su perro 'Bartolo' iban hasta una finca cercana para ver un socavón que se había producido. En ese momento, la madre de la niña, cuya familia tiene arrendada esta finca, la llamó y se pusieron a hablar, mientras la menor jugaba con una pelota. «El perro estaba tranquilo, sentado, hasta que vino la niña a pegarle con la pelota en la cabeza», explicó la propietaria del can. Según su versión, tras recibir el golpe «el perro se tiró a por ella». La pequeña, dice García, se «enredó con la correa del perro y no se podía tirar para separarla».

Una explicación que no coincide con la de la madre de la pequeña, quien asegura que el perro, «sin ladrar ni gruñir, pegó un tirón y se abalanzó sobre la niña». El ataque fue de tal intensidad que la pequeña, de cinco años, tuvo que ser separada del animal por su madre y su abuela. «Si no llegamos a estar allí delante la mata», aseguró la progenitora.

Insiste ella en que 'Bartolo' «se tiró al cuello» de su hija, que apenas pudo reaccionar, salvo para tratar de cubrirse la cabeza con los brazos para protegerse. El animal «le mordió parte la oreja derecha y le atravesó el cráneo con sus colmillos», provocándole graves heridas. Tan serias que tuvo que ser trasladada al Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA), donde se le practicaron varias pruebas «para comprobar que no tuviese dañado el cerebro» y posteriormente fue intervenida «para quitarle el resto de la oreja por necrosis». Permaneció hospitalizada un total de tres semanas.

Antes de marchar hacia el HUCA, todos se desplazaron al centro de salud más cercano. «Yo llevé al perro a casa y me fui hasta allí de inmediato», asegura la propietaria de 'Bartolo', quien relata que la madre, al verla, «me dijo que no me preocupase, que yo no tenía la culpa». Al día siguiente, la propia Yolanda García acudió al cuartel de la Guardia Civil para contar lo que había ocurrido. «Me dijeron que al perro no lo tocase, que debería pasar un veterinario a verlo». Respuesta idéntica obtuvo de la Policía Local.

A los pocos días, un veterinario del Principado acudió a revisar al animal que, para evitar que se pudiese escapar, permaneció encerrado en la casa de un vecino. «Me dijeron que no tenía por qué matarlo», a pesar de que, tal y como marca el protocolo, se hubiese convertido en un perro potencialmente peligroso. «Yo lo maté para evitar problemas, pero no tenía por qué hacerlo, lo hice para quedar más tranquila», cuenta García con lágrimas en los ojos, asegurando que «en ningún caso me incapacitaron para tenerlo», tal y como contó la familia de la menor.

Cicatrices

La niña tiene ahora pánico a los perros, aunque antes del ataque jugaba habitualmente con el que la mordió. «No le tenía miedo, le agarraba por el cuello», señala Yolanda García. Añade que le recriminó esa actitud en varias ocasiones, «le decía que se separara».

La familia de la niña, por su parte, reitera que a la pequeña le han quedado graves secuelas psicológicas, «si ve a un perro le entra pánico». Y también físicas. Tiene cinco cicatrices y se ha quedado sin oreja derecha. Dado su estado, debe acudir «a revisiones periódicas», apunta la madre, quien está confiada en que «cuando sea mayor le reconstruirán la oreja a partir de una de sus costillas». Pese a sus secuelas y las atenciones médicas, dos meses después la pequeña ya ha vuelto al colegio.