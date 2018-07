«Ningún cinco estrellas supera en calidad al Parador de Cangas de Onís»

Con Paz Fernández Felgueroso como consejera de Empleo llegó a la dirección de Turismo. Juntas sufrieron la polémica generada cuando decidieron abrir el Parador de Cangas de Onís. Ambas volvieron a trabajar juntas, la primera como alcaldesa de Gijón y ella, Susana de la Rubia (Oviedo, 1958), como asesora. En una tarjeta de presentación que incluye muchos cargos, su presencia en Paradores ha sido constante. Ahora vuelve como directora.

-Vuelve a Paradores.

-Sí, estuve en 1991, como directora de planificación y control interno.

-Se lo sabe todo, entonces.

-Bueno, empecé a conocerlo. Luego volví como directora del Parador de Jarandilla de la Vera y, tras dedicarme a otros empleos, retomé como delegada de Ventas en Canarias.

-Canarias se vende sola.

-Sí, pero la experiencia fue muy bonita, porque Canarias parece que solo es playa y..., todo lo contrario. Los paradores están en plena naturaleza y me tocó vender eso y su cultura y gastronomía.

-Ahora quiere convencernos de que los paradores no son caros.

-Todavía se tiene esa idea y no sé el motivo. Quizá porque vas a un parador y entras en un castillo o en un monasterio. Y eso impone. Son tan bonitos y espectaculares que dices, 'esto no debe ser barato'.

-¿Y lo son?

-Animo a cualquiera a ir. Somos competitivos. Desde hace años hacemos grandes esfuerzos de comercialización. Por ejemplo, estancias dos por uno para jóvenes en determinadas temporadas. Si me pregunta por Cangas de Onís en la Fiesta de las Piraguas, pues claro, el parador está lleno y es caro, pero pregúnteme en febrero.

-Si le pregunto por el Parador de Gijón, siempre tiene ocupación.

-Altísima. Se debe a que tenemos muchos clientes que hacen rutas y el de Gijón está en casi todas: en la del Cantábrico, la Ruta de la Plata, la del Camino de Santiago, la de la España Verde... Muchísimos extranjeros las hacen. Aunque, claro, Gijón está que se sale.

-Que no se nos note la pasión.

-(Risas) Vale, que no se nos note, pero Gijón tiene una oferta hotelera altísima y, sin embargo, cuesta encontrar habitación. Está la playa, la oferta cultural, música en la calle... Es una pasada.

-Pero seguimos sin cinco estrellas.

-Lo de las estrellas me tiene sin cuidado, me importa la calidad. ¿Me puede decir de algún cinco estrellas que tenga mejor calidad que el Parador de Cangas de Onís? O el de Corias. ¡Por favor! La calidad, hoy en día, no se mide por las estrellas.

-¿Cómo se mide?

-Hay miles de indicadores. Cangas de Onís lleva dos años consecutivos con la máxima puntuación de Trip Advisor. Hay hoteles rurales que son un sueño, como los de Casonas Asturianas. Tienen dos o tres estrellas porque no pueden poner ascensor o les falta un metro en el tamaño de la habitación para la máxima categoría, pero vas allí y dices ¿cómo que no tiene cinco estrellas? Hoy en día las estrellas son orientativas, pero no definitivas.

-¿Cómo pueden competir en precio con casi 4.000 personas en plantilla? ¿Tienen 'kellys'?

-Cuidamos más al personal que a los castillos o los monasterios. Hay un orgullo tremendo de pertenecer a la red y, por supuesto, cuidamos y respetamos el convenio. Aquí no busque 'kellys', porque no hay.

-¿Paradores supone una competencia desleal para las empresas?

-No, ¿por qué?

-Es una red pública.

-Sí, pertenecemos a Patrimonio y estamos bajo el amparo de la Secretaría de Turismo. Pero somos un instrumento de política turística. Nadie abriría un hotel de 80 habitaciones en Cervera del Pisuerga, por ejemplo. Nosotros sí y creamos empleo y sinergias con la zona para generar riqueza. Recuerdo mucho la polémica cuando se abrió el parador de Cangas de Onís.

-¿Cual fue?

-Que traería cierres y lo único que ha traído ha sido más turismo. No creo que nadie haya cerrado por la apertura del parador. Sin embargo, Paz Fernández Felgueroso, como consejera, y yo tuvimos que escuchar que aquello era un atentado contra la hostelería y hotelería de la zona... Dices ahora que se cierra y salen todos con la pancarta a la calle. Muchos turistas, sobre todo extranjeros, van a donde hay un parador. Tenemos una cuota de turismo internacional del 40%.

-¿A qué achaca ese tirón?

-A que la gente viene y se encuentra con un edificio monumental y una calidad en la atención. Muchos extranjeros quieren solo paradores. Tenemos una franquicia ya: un parador en Portugal, con la marca de Paradores. La idea es seguir creciendo en esa línea. Cumplimos 90 años.

-¿Le ha tocado a usted organizar el pastel?

-(Risas) Nooo.

-¿Se ha quedado sin vacaciones?

-Es que trabajar aquí es un lujo.

-Sí, vale, pero ¿vacaciones?

-No habrá. El presidente, Óscar López, que es una persona maravillosa, ya ha organizado encuentros con los directores durante todo el mes de agosto. Queremos saber qué necesitan para empezar en septiembre con el plan de trabajo.

-¿La oferta de Paradores en Asturias está consolidada?

- Consolidadísima. Los tres paradores asturianos funcionan muy bien. No podemos decir lo mismo de otras zonas, pero, insisto, somos un instrumento de política turística. Estamos donde otros no están. Para generar empleo y riqueza.

-¿Su espina clavada en su trayectoria en la región?

- No haber logrado la desestacionalización.