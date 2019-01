El niño que soñaba con los Lagos de Covadonga busca un donante El pequeño Daniel el pasado junio junto al lago Ercina. / V. O. Daniel, de ocho años, padece una leucemia poco habitual y tiene cinco meses para hallar médula compatible | «De mayor quiero ser científico para inventar una pócima mágica para vivir siempre», cuenta el pequeño en un vídeo junto a actores y músicos G. POMARADA CANGAS DE ONÍS. Lunes, 14 enero 2019, 02:26

Hace siete meses Danielcumplía su sueño de visitar los Lagos de Covadonga y, ahora, este niño madrileño de 8 años que padece leucemia mieloide crónica necesita ayuda para hacer realidad otro deseo: encontrar un donante de médula compatible. El proceso para hallarlo estará abierto cinco meses, hasta mayo, y para ello el propio niño lanza un llamamiento para dar el paso a través de un vídeo que acumula más de 22.700 visualizaciones en You Tube y en el que le acompañan caras conocidas, desde actores a cantantes. Bajo el lema 'Puedes ser tú', Concha Velasco, Carlos Iglesias, Jesús Bonilla, Blanca Portillo, El Langui o Santi Millán invitan a unirse a la oleada de solidaridad, no solo con el pequeño Daniel, sino con todos los pacientes que necesitan un transplante de médula. «Si donas no solo salvarás la vida de Daniel, sino la de muchos otros niños», recuerda el presentador Dani Martínez. «En su caso es absolutamente urgente, por favor», pide Ana Belén en el vídeo.

Para ser donante de médula ósea basta con tener entre 18 y 40 años y poseer un adecuado estado de salud. Para inscribirse como voluntario es necesario dirigirse al centro de referencia de cada comunidad, en el caso asturiano el Centro Comunitario de Sangre y Tejidos, mediante cita previa en el teléfono 985 23 24 26. La prueba consiste en una extracción de una pequeña muestra de sangre para realizar las pruebas de compatibilidad. A partir de ahí, los datos se vuelcan en la red mundial de donantes y se compara esa compatibilidad con la de pacientes de todo el mundo.

La de Daniel es una leucemia poco habitual entre menores, de hecho solo existen 46 casos registrados en España. Desde que fue diagnosticado a finales de 2017, tanto el niño como su familia no han parado de luchar para dar visibilidad a la enfermedad y conseguir avances en la investigación. El propio pequeño cuenta en el vídeo subido a internet a principios de este mes que su sueño es «ser científico de mayor para inventar una pócima mágica para vivir siempre».

Junto a su madre, Vanesa Ortiz, relata también el duro proceso que les ha tocado vivir. «Yo lo paso fatal», explica. Sin embargo, ninguno de los dos se rinde. Su madre relataba en junio en este periódico, tras la visita a los Lagos, cómo comenzó a indagar hasta encontrar el Centro de Investigación del Cáncer de Salamanca, donde se está llevando a cabo la investigación. La propia Vanesa se encargó de buscar financiación a través de iniciativas como 'Jabones solidarios para Daniel' o de la plataforma Teaming, en el grupo 'Ayudemos a Dani'.

«Puedes ser tú»

En Cangas de Onís la familia encontró también la solidaridad de vecinos, bomberos, policías locales, el abad de Covadonga, miembros del Parque Nacional o el alcalde José Manuel González Castro, que acompañaron al pequeño en su visita al Enol y al Ercina. Y es que Daniel solo pidió dos cosas cuando la Fundación Pequeño Deseo le ofreció la posibilidad de cumplir sus anhelos: visitar el espacio protegido y comer unas tortitas con chocolate. Su objetivo es ahora más ambicioso, pero alcanzable con la colaboración ciudadana. Como reza el eslogan de la campaña, «puedes ser tú» quien ayude a Dani a hacer realidad su meta de encontrar un donante de médula que le permita seguir cumpliendo años y deseos.