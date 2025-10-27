El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Quieres despedir a tu mascota? Puedes hacerlo en el nuevo canal de EL COMERCIO
Uno de los pequeños, en brazos de un militar, a su llegada a Torrejón de Ardoz. Ministerio de Defensa

Los niños gazatíes gravemente enfermos que acogerá Asturias ya están en España

Defensa confirma la llegada a Madrid de diecinueve pequeños, donde se distribuirán por ocho comunidades, entre ellas, el Principado

Azahara Villacorta

Azahara Villacorta

Gijón

Lunes, 27 de octubre 2025, 12:29

Comenta

«Enhorabuena al personal de la Unidad Médica de Aeroevacuación (UMAER) y al Ejército del Aire. Han sido muchos días de trabajo preparando la operación de evacuación que ha tenido lugar este fin de semana y que culmina en estos momentos». Así ha anunciado esta mañana el Ministerio de Defensa la llegada de diecinueve niños gazatíes gravemente enfermos a la madrileña Base Aérea de Torrejón de Ardoz, y ahora está previsto que ocho comunidades autónomas (entre ellas, Asturias) reciban a los menores y a sus 73 acompañantes.

«Una vez más, la entrega y profesionalidad de la Unidad Médica de Aeroevacuación y el Ejército del Aire y del Espacio permite que una nueva aeroevacuación médica haya finalizado con éxito, y que los niños gazatíes y sus familias ya estén en España», ha publicado Defensa en la red social X, confirmando la llegada de los 92 evacuados.

La cartera liderada por Margarita Robles se ha congratulado así por el «éxito» de la misión conjunta entre su Ministerio, el Ministerio de Sanidad, la Organización Mundial de la Salud (OMS) y Médicos Sin Fronteras, materializada por la UMAER, el Escuadrón de Apoyo al Despliegue Aéreo (EADA), el Ala 31 y el Ala 35 del Ejército del Aire, también felicitados en el anuncio de Defensa.

Asturias, que recibirá a dos pequeños, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Euskadi, Navarra, Murcia, Aragón y Cataluña son las comunidades autónomas que recibirán a los niños, que serán distribuidos conforme a las diferentes patologías que padezcan, entre las cuales se encuentran algunas que requieren de las especialidades médicas de traumatología, oncología, neurología, nefrología, oftalmología y hematología, además de aquellas encargadas de tratar cardiopatías congénitas y gastrointestinales.

La operación ha sido un «éxito» de la Unidad Médica de Aeroevacuación y del Ejército del Aire. Ministerio de Defensa

Por otro lado, Sanidad ha informado de que el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, junto a la ONG Accem, gestionarán su alojamiento, manutención y la atención psicológica y jurídica, además de los servicios de traducción e interpretación para los pequeños y los acompañantes.

La evacuación

En la fase anterior de esta exitosa operación, los evacuados fueron conducidos hasta la frontera entre Israel y Jordania, donde las autoridades israelíes entregaron a los niños a un equipo del Ministerio de Sanidad encabezado por la ministra Mónica García, que viajó hasta Amán para recibirlos, como también confirmó el Ministerio de Sanidad. El traslado hasta la base de Amán y la supervisión médica de los pacientes fueron coordinados por Médicos Sin Fronteras.

De esta manera, se repite una operación que el Gobierno ya llevó a cabo este verano, cuando evacuó a trece niños gazatíes en un avión medicalizado en el que viajaron a España junto a sus familiares para recibir los tratamientos que necesitaban. También se realizó una misión idéntica en 2024, cuando Defensa envió un A400M hacia El Cairo para traer a quince pequeños palestinos con problemas de salud derivados de los ataques israelíes sobre la Franja de Gaza.

Publicidad

Top 50
  1. 1 La autopsia confirma la muerte violenta del vecino de Barredos, en Laviana, que recibió una paliza
  2. 2 Dos noches a la intemperie tras caer por un terraplén de ocho metros: localizan al hombre de 87 años desaparecido en Corvera
  3. 3 Los mayores de 70 años tendrán que renovar el DNI permanente
  4. 4 Sporting de Gijón 1-0 Zaragoza | El fortín de El Molinón resiste al Zaragoza
  5. 5 Saltan chispas entre Vinicius y Lamine Yamal
  6. 6 Herido un policía en Gijón al salvarle la vida a un hombre que intentó lanzarse desde el Cerro
  7. 7

    Monte de Piedad de Gijón: de casa de empeño a hotel boutique
  8. 8 Asturias simulará este miércoles una catástrofe: así sonarán las sirenas de emergencia en 14 presas
  9. 9 Boomer, equis, gen z... ¿Sabes a qué generación perteneces?
  10. 10 Un joven mata presuntamente a su novia de 19 años en Murcia

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Los niños gazatíes gravemente enfermos que acogerá Asturias ya están en España

Los niños gazatíes gravemente enfermos que acogerá Asturias ya están en España