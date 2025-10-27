Los niños gazatíes gravemente enfermos que acogerá Asturias ya están en España Defensa confirma la llegada a Madrid de diecinueve pequeños, donde se distribuirán por ocho comunidades, entre ellas, el Principado

Uno de los pequeños, en brazos de un militar, a su llegada a Torrejón de Ardoz.

Azahara Villacorta Gijón Lunes, 27 de octubre 2025, 12:29 | Actualizado 13:32h.

«Enhorabuena al personal de la Unidad Médica de Aeroevacuación (UMAER) y al Ejército del Aire. Han sido muchos días de trabajo preparando la operación de evacuación que ha tenido lugar este fin de semana y que culmina en estos momentos». Así ha anunciado esta mañana el Ministerio de Defensa la llegada de diecinueve niños gazatíes gravemente enfermos a la madrileña Base Aérea de Torrejón de Ardoz, y ahora está previsto que ocho comunidades autónomas (entre ellas, Asturias) reciban a los menores y a sus 73 acompañantes.

«Una vez más, la entrega y profesionalidad de la Unidad Médica de Aeroevacuación y el Ejército del Aire y del Espacio permite que una nueva aeroevacuación médica haya finalizado con éxito, y que los niños gazatíes y sus familias ya estén en España», ha publicado Defensa en la red social X, confirmando la llegada de los 92 evacuados.

La cartera liderada por Margarita Robles se ha congratulado así por el «éxito» de la misión conjunta entre su Ministerio, el Ministerio de Sanidad, la Organización Mundial de la Salud (OMS) y Médicos Sin Fronteras, materializada por la UMAER, el Escuadrón de Apoyo al Despliegue Aéreo (EADA), el Ala 31 y el Ala 35 del Ejército del Aire, también felicitados en el anuncio de Defensa.

Asturias, que recibirá a dos pequeños, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Euskadi, Navarra, Murcia, Aragón y Cataluña son las comunidades autónomas que recibirán a los niños, que serán distribuidos conforme a las diferentes patologías que padezcan, entre las cuales se encuentran algunas que requieren de las especialidades médicas de traumatología, oncología, neurología, nefrología, oftalmología y hematología, además de aquellas encargadas de tratar cardiopatías congénitas y gastrointestinales.

Por otro lado, Sanidad ha informado de que el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, junto a la ONG Accem, gestionarán su alojamiento, manutención y la atención psicológica y jurídica, además de los servicios de traducción e interpretación para los pequeños y los acompañantes.

La evacuación

En la fase anterior de esta exitosa operación, los evacuados fueron conducidos hasta la frontera entre Israel y Jordania, donde las autoridades israelíes entregaron a los niños a un equipo del Ministerio de Sanidad encabezado por la ministra Mónica García, que viajó hasta Amán para recibirlos, como también confirmó el Ministerio de Sanidad. El traslado hasta la base de Amán y la supervisión médica de los pacientes fueron coordinados por Médicos Sin Fronteras.

De esta manera, se repite una operación que el Gobierno ya llevó a cabo este verano, cuando evacuó a trece niños gazatíes en un avión medicalizado en el que viajaron a España junto a sus familiares para recibir los tratamientos que necesitaban. También se realizó una misión idéntica en 2024, cuando Defensa envió un A400M hacia El Cairo para traer a quince pequeños palestinos con problemas de salud derivados de los ataques israelíes sobre la Franja de Gaza.