«Nos dejaron tirados en Gatwick» Los niños, en el aeropuerto de Gatwick. / E. C. Un grupo de niños de Gijón se quedó en tierra por 'overbooking' en un avión de Vueling el martes. Esperan regresar de Londres hoy SARA G. ANTÓN GIJÓN. Jueves, 19 julio 2018, 01:33

«Seis horas tirados» en el aeropuerto de Gatwick, en Londres, y dos días de retraso en su regreso a Asturias. Un grupo de seis niños de Gijón y dos responsables de su academia de idiomas se quedaron en tierra el pasado martes al haber 'overbooking' (vender más plazas de las que hay) en un avión de Vueling con destino Asturias. «Para los niños es una aventura, pero para los mayores no. Esto nos ha provocado preocupación y molestias». Y, también, gastos extra que esta academia reclamará. Hoy presentarán una denuncia para recuperar el dinero perdido y el coste de los billetes.

El grupo había facturado el equipaje y había entrado incluso a la zona de embarque. «Por megafonía, empezaron a decir que cuarenta personas no podían embarcar». Y entre esas personas no estaban ellos. La responsable de esta academia indica que repartieron las plazas «a voleo» sin tener en cuenta quiénes eran los afectados; además de este grupo de niños, explica que había otra persona enferma y otra más que tenía que haber recibido tratamiento en el hospital ayer. «Nosotros dijimos que de ahí no nos movíamos, que íbamos con menores. Sabíamos que luego te dejan abandonados», indicó. «Nos dejaron seis horas tirados, aunque nos dieron unos tiques para comprar algo de comer en el supermercado. Después de dar muchas vueltas y hablar con muchísimas personas nos devolvieron el equipaje y nos buscaron alojamiento a cuarenta minutos de Gatwick. El hotel está bien, eso sí», contó.

El grupo pudo reservar plaza para las cuatro de esta tarde. «Nos han confirmado que todo está bien, que tendremos plaza», añadió. Entiende que al viajar con menores, tendrían que haber tenido preferencia para embarcar. «Habíamos comprado los billetes en febrero, a 250 libras, pagamos un buen vuelo», añadía la responsable de la expedición, en la que los niños estuvieron una semana de campamento en el sur de Inglaterra.