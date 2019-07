«En la noche hay que saber torear» Floro, en el Puerto Deportivo. / CAROLINA SANTOS Florentino Gordillo 'Floro' | Camarero, dj, empresario, relaciones... «Estoy en este mundillo porque lo que más me gusta es que la gente se divierta y lo pase bien» A los 18 años entró a trabajar en el Jardín y ha tocado todos los palos de la fiesta M. F. ANTUÑA GIJÓN. Viernes, 26 julio 2019, 02:02

Florentino Gordillo (Gijón, 1968), Floro para todo el mundo, lleva la vida entera de noche en noche y de chigre en chigre. Empezó yendo de fiesta a El Jardín, luego comenzó a trabajar allí con 18 años y ya no paró. El Berlín, el Tik, las fiestas de la Feria, la Semana Negra, de camarero, de dj, de relaciones... Todo Gijón conoce a Floro. Ahora trabaja para el Grupo Gavia. Sus tirantes lucen sobre camisa blanca en el Mamáguaja.

-Usted va por la calle y...

-Saludo a todo el mundo sí. Y agradecido. Yo en este mundillo estoy porque lo que más me gusta es que la gente se divierta y lo pase bien.

-¿Y no se cansa?

-No. Convivo con la gente todo el día y me lo paso muy bien.

-¿De noche todos los gatos son pardos?

-Todos todos no.

-¿Pero de todo habrá visto usted?

-¡De todo! Bueno y malo, pero más bueno.

-¿Lo que pasa en la noche se queda en la noche?

-Sí, pero ahora con redes sociales y móviles es complicado, porque lo que pasa en la noche acaba en Instagram.

-¿Las claves del oficio?

-Tiene que gustarte relacionarte con la gente. A mí me gusta la música, la fiesta, divertirme, comer, cenar, tomar copas. Y luego hay que tener mano izquierda: en la noche hay que saber torear.

-¿Cómo ha cambiado la cosa?

-Nada que ver la de antes con la de ahora. Yo creo que antes había más dinero entre la gente joven y es diferente la forma de divertirse. Ahora son todos chiringuitos, pubs, y antes había discotecas.

-¿El reguetón lo invade todo?

-Pega fuerte sí, pero yo creo que es temporal.

-¿A usted qué le va?

-A mí, todo. También te bailo un reguetón si hace falta, que soy muy bailongo y no lo hago mal.

-¿Se puede ir de copas sin tomar copas?

-Sí, pero yo creo que hay que coger un poquitín de chispa para estar en la movida.

-¿Los borrachos nunca mienten?

-Cierto. No solo no mienten, sino que además lo cuentan todo.

-¿Entonces ejerce de confesor?

-Puede ser, puede ser que alguno se haya ahorrado dinero en psicólogos.

-¿Un remedio para la resaca?

-Yo me pongo muy contento, pero borracho no. Bebo cava, Bacardi Cola y me levanto perfecto. Si estoy un poco tal, Kas de naranja y Casera.

-¿Cuál fue su gran noche?

-Hubo muchas, muchas buenas: nocheviejas en el Jardín, verbenas del Farolillo. Pero la gran noche aún está por llegar.

-¿Su gran concierto?

-Dos: Miguel Ríos y Tina Turner.

-¿Su mejor verano?

-Tengo experiencias muy bonitas.

-¿Alguno malo?

-El año pasado, con la cancelación de la fiesta de fin de Feria. Llevé un disgusto enorme.

-¿Su plan de verano?

-A mí me encanta Benidorm, llego y me lo paso genial. Caminar, correr, desayunar, playa, vermú, comida, siesta, playa otra vez, y vinos, cañas, cena y copas.

-¿Algún viaje soñado?

-Quieren llevarme a La Habana, pero no me gusta volar.