Estos son los nombres preferidos para los bebés nacidos en Asturias La esperanza de vida supera por primera vez los 84 años

Azahara Villacorta Gijón Jueves, 20 de noviembre 2025, 12:04 Comenta Compartir

Adiós a las Cármenes y los Antonios. El nombre preferido para las niñas recién nacidas en Asturias es Sofía, mientras que el más elegido para los niños es Mateo, según acaba de constatan el Instituto Nacional de Estadística (INE), a la luz de los datos recogidos de los censos de población anuales correspondientes a 2024.

Sofía -sin duda, de moda- ha sido también el nombre más elegido en toda España por padres y madres. Y, en el Principado, le siguen en orden Martina, Valeria, Vega, Olivia, Julia, Lucía, Lara, Alicia y Celia.

Y, si hablamos de los varones, el nombre de Mateo se lleva la palma en Asturias, seguido muy de cerca por Martín, Lucas, Enzo, Hugo, Daniel, Nicolás, Manuel, Leo y Pablo.

Son los nombres del futuro en en país donde, por vez primera, según el INE, la esperanza de vida al nacer supera los 84 años. En concreto, el año pasado se situó en 84,01, frente a los 83,77 de 2023. Hace apenas medio siglo era de 73,4.

Temas

Principado de Asturias