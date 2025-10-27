Noreña celebra la Semana del cocido con Moscancia

PUBLIRREPORTAJE Lunes, 27 de octubre 2025, 16:13 | Actualizado 16:18h. Compartir

Noreña se convierte un año más en el epicentro de la gastronomía asturiana, con la celebración de las tradicionales Jornadas del Cocido con Moscancia, del 1 al 8 de noviembre. Organizadas por la Orden del Sabadiego y respaldadas por el Ayuntamiento, la Junta de Hostelería y varios patrocinadores las jornadas presentan el popular cocido acompañado de moscancia, el típico embutido de la villa chacinera.

«En estos tiempos de innovaciones y elaboraciones culinarias de laboratorio, mientras surge alguna voz defendiendo la comida tradicional como base ante cualquier invento modernista, cuando hablamos de la cocina clásica, española, histórica, tradicional y enriquecida con la aportación de los diversos modos regionales de guisar y aderezar los alimentos, no vamos a descubrir ahora las propiedades del cocido de garbanzos tan popular en nuestra villa y alrededores, pero sí aplaudir la feliz idea de los hombres del Sabadiego de darle el protagonismo público que en privado le dimos en nuestras casas, en tiempos nada fáciles sobre todo en las familias de no demasiados posibles. Ahora, que le dedicamos celebración, bien reconocemos de cuantos apuros sacó a las familias y ahora dispone de aplausos en los lugares que miran por su supervivencia como es Noreña, pionera en el rescate público del plato más popular», dice Ana González, Relaciones Institucionales del Ayuntamiento de Noreña.

Los restaurantes de la villa servirán la sopa y garbanzos acompañados de compango y la moscancia, un plato contundente cargado de historia que lleva años atrayendo a miles de comensales.

El ayuntamiento agradece a los promotores de las jornadas y a las casas de comidas que se suman al evento, «esto es cosa de todos: de comensales, de elaboradores y de organizadores. Tirando todos en la misma dirección será la mejor manera de reconocer y de mantener la tradición sublime de nuestro protagonista ancestral», concluye.

