Sanidad publicará esta semana las notas de una oposición celebrada hace nueve meses Los 607 médicos que optaron a una de las 124 plazas de Primaria tendrán diez días para reclamar antes del nuevo proceso de autobaremación LAURA MAYORDOMO GIJÓN. Martes, 12 marzo 2019, 02:56

Algo más de nueve meses llevan esperando por conocer los resultados de sus exámenes los 607 médicos que el pasado 26 de mayo se presentaron en Oviedo a las oposiciones convocadas por la Consejería de Sanidad para ocupar 124 plazas de Atención Primaria. El departamento que dirige Francisco del Busto argumentó hace meses que la demora se debía a un «retraso en el desarrollo informático» del nuevo sistema que permitirá la autobaremación de los méritos de los distintos aspirantes. Y eso es lo que sigue manteniendo, aunque ayer ya preveía que esos problemas puedan estar resueltos «estos días». Las previsiones más optimistas apuntaban a que la publicación de las calificaciones pudiera producirse hoy mismo.

El retraso ha generado malestar entre los opositores. Critican «las prisas con las que se convocó» la OPE, habida cuenta de que apenas tuvieron tres meses para prepararse, y que ahora lleven aguardando nueve meses por las notas del examen. Y comparan su situación con la de los más de 15.000 opositores que el pasado domingo se presentaron a las oposiciones de celadores. El gerente del Sespa, José Ramón Riera, garantizó que sus exámenes serán corregidos «lo más rápido posible» -ayer ya había quien conocía su nota- y que los 399 mejor clasificados estarán tomando posesión de su plaza en seis meses. «Nosotros llevamos nueve meses y aún no conocemos las notas», se queja un médico que presta servicio en el occidente. Entre los aspirantes a las 124 de Atención Primaria hay quien ya sabe que está aprobado, aunque no si su puntuación será suficiente para superar la nota de corte. Una vez se publiquen las calificaciones, se abrirá un plazo de diez días para la presentación de reclamaciones. Ya cuando las notas sean firmes se podrá acometer el siguiente paso, el de la autobaremación de los méritos -que serán introducidos en el sistema por los propios aspirantes- por los años de experiencia y la formación adquirida, un trámite que no debería demorarse más de un mes.

La convocatoria de la OPE de Atención Primaria fue polémica prácticamente desde el inicio porque apenas dos días antes del examen se conocía que más de la mitad de esas plazas eran para el Servicio de Atención Continuada (SAC), un destino muy poco valorado por los facultativos ya que, además de tener un sueldo inferior, trabajan fines de semana, festivos y guardias. Eso provocó recursos de sindicatos como Usipa, CC OO y UGT y de profesionales a título individual, así como la reprobación del consejero en la Junta el pasado junio.