Novedades en la lucha contra el fuego: el Principado estrecha el cerco a los montes sin limpiar

Novedades en la lucha contra los incendios forestales, una de las principales amenazas que sufre el medio ambiente asturiano y las poblaciones cercanas a ... los bosques. El Gobierno de Asturias publicó este martes su Plan de prevención, vigilancia y extinción para el bienio 2025-2026 con un rosario de noticias.

Recuerda el programa que desde mayo de 2024 hay en vigor en Asturias una ley que «atribuye a los arrendatarios, propietarios o titulares de montes o terrenos forestales la obligación del mantenimiento de estos terrenos en las condiciones adecuadas». Si los trabajos de limpieza no se efectúan, «se iniciará un expediente sancionador». De momento, lo que están haciendo este año los agentes medioambientales es «una campaña de inspecciones de oficio de la zona del interfaz urbano-forestal en los montes de titularidad pública o con algún convenio con el Servicio de Gestión Forestal». Se ha iniciado esta labor de control «priorizando las zonas de mayor riesgo».

Además, se ha reclutado a Tragsa para que, hasta finales de este año, vaya identificando todas las parcelas catastrales en esos espacios entre los núcleos y los bosques, clasificando su nivel de riesgo forestal. El plan completa la línea de trabajo señalando que este año los trabajos preventivos en ese interfaz han llegado a los montes de Espinaréu (Piloña), Escrita e Isorno (Sobrescobio), Castrillán (Caso), Forcado y Valles (Cangas de Onís), Carria y Colodrera (Peñamellera Alta) y Cea y Cetín (Parres).

El proyecto para una «red de defensa contra incendios de primer nivel» está al 51%, reforzando puntos de suministro de agua y a finales de año se presentará la Estrategia de prevención y lucha contra incendios 2026-2030.

En medios materiales se avanza que los agentes medioambientales recibirán 14 nuevos todoterrenos para ir renovando un parque con 190 vehículos. El plan expone que se reordenaron los turnos para asegurar «guardias preventivas operativas» durante 24 horas los 365 días. En cuanto al Servicio de Emergencias (SEPA) la consejería mantiene que «superará los 600 efectivos» este año.

En total hay 28 millones en inversiones contra los fuegos. Hasta ahora se han ejecutado 21 quemas controladas sobre 232 hectáreas, lo que supone dos menos que las de 2024 aunque un incremento del 36% en la zona limpiada así. En total las solicitudes recibidas pedían actuar sobre 283 hectáreas, con lo que esta línea de actuación está teniendo un alto grado de materialización. Lo contrario cabe decir respecto a las quemas en brañas y camperas: se han hecho cuatro en un total de 20 hectáreas, cuando las solicitudes acumuladas pedían trabajar en 347 hectáreas.