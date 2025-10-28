El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Quieres despedir a tu mascota? Puedes hacerlo en el nuevo canal de EL COMERCIO
Un bombero y un agente del medio natural vigilan un incendio, en Somiedo, el pasado agosto. Damián Arienza
Incendios en Asturias

Novedades en la lucha contra el fuego: el Principado estrecha el cerco a los montes sin limpiar

Los agentes medioambientales inician una campaña para revisar la situación de los de utilidad pública mientras Tragsa analiza en el catastro a quién pertenece cada finca. Las quemas controladas en brañas, a la baja

Ramón Muñiz

Ramón Muñiz

Gijón

Martes, 28 de octubre 2025, 22:29

Comenta

Novedades en la lucha contra los incendios forestales, una de las principales amenazas que sufre el medio ambiente asturiano y las poblaciones cercanas a ... los bosques. El Gobierno de Asturias publicó este martes su Plan de prevención, vigilancia y extinción para el bienio 2025-2026 con un rosario de noticias.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Buscan en una balsa de Ribadesella a Maritrini y a su bebé, desaparecidas en 1987
  2. 2 Llanes llora a Javier, de 52 años, fallecido al caer con su tractor por un desnivel: «Era de lo mejor»
  3. 3 Detenido in fraganti al entrar a robar en una casa en Gijón con los dueños dentro
  4. 4 Grave accidente laboral en una mina de Tormaleo: un joven de 20 años resulta herido tras volcar un dúmper
  5. 5

    La jueza autoriza a sacar de la balsa de Ribadesella los coches en los que se cree que están Maritrini y su bebé
  6. 6

    Una nueva vida en Asturias tras la dana: «La gente de Villaviciosa se ha volcado para tener una nueva oportunidad»
  7. 7 Un conductor de 70 años choca contra una valla en Valentín Masip, en Oviedo, y hiere a tres peatones
  8. 8 Herido un policía en Gijón al salvarle la vida a un hombre que intentó lanzarse desde el Cerro
  9. 9 Fallece en Oviedo la comerciante María Elvia Clemente, hermana de Fina, con sólo dos días de diferencia
  10. 10 Dos puentes y cuatro fines de semana largos en Asturias: así queda el calendario laboral de 2026 en España

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Novedades en la lucha contra el fuego: el Principado estrecha el cerco a los montes sin limpiar

Novedades en la lucha contra el fuego: el Principado estrecha el cerco a los montes sin limpiar