La nueva forma de ir a la playa Distancia entre toallas y buen tiempo en la playa de Rodiles, donde ayer lucieron la bandera roja y la amarilla. / CAROLINA SANTOS Rodiles estrena con bandera roja su bandera azul PABLO ANTÓN MARÍN ESTRADA Miércoles, 1 julio 2020, 02:45

La playa de Rodiles vivía ayer la víspera del día en que comenzarán sus vacaciones miles de asturianos sin mayores sobresaltos y preparada para acoger a sus visitantes con el mismo protocolo de seguridad que los otros arenales de Asturias para evitar aglomeraciones. Una plataforma informática impulsada por el gobierno del Principado y acordada con la Federación Asturiana de Concejos vigilará la ocupación de estos espacios con cámaras instaladas en ellos, cuyas imágenes procesará un sistema de inteligencia artificial diseñado para calibrar el nivel de posible saturación en varios niveles. La información podrá consultarse en tiempo real a través de internet. Los agentes de Tráfico de la Guardia Civil y de la Policía Local maliaya serán los encargados de controlar el tránsito de vehículo y cuándo éste puede superar el aforo en la zona.

Los responsables de Salvamento de Rodiles señalaban los dispositivos audiovisuales instalados en la torreta de vigilancia y relataban que hasta el día de ayer no se habían producido grandes concentraciones de gente. Una plantilla similar a la de otros veranos, de entre 10 y 15 socorristas, según las necesidades, se ocupará de velar por la tranquilidad en una playa, donde la principal señal de alarma suele ser el estado de la mar y su mayor cuidado en las jornadas de gran afluencia, la temeridad de algunos bañistas. En un mástil destacado ondeaba la recién estrenada bandera azul y muy próxima la roja que avisaba de la marejada en todas las zonas de un arenal bien nutrido de usuarios durante una jornada animada por el sol y las altas temperaturas. El silbato de los vigilantes sonaba aquí y allá, mientras uno de los integrantes del equipo reconocía: «La imprudencia y el desconocimiento de algunas personas es lo que más trabajo nos da».

Marino López, responsable del bar Entrepeñas, ratificaba que hasta la fecha no se había observado una excesiva ocupación del entorno. «Lo que suceda a partir de hoy es una incógnita y dependerá más del tiempo que de la pandemia. Es lo que espero», contaba. Muy cerca, tras su puesto de helados, la villaviciosina Mónica Manjón, expresaba cierta preocupación «por el comportamiento de algunas personas, que no siguen los itinerarios marcados o no guardan las distancias aquí en la cola. Ojalá la gente tome más conciencia», manifestaba. Tomando el sol, mientras su pequeño jugaba con una pala, la leonesa Cecilia Fernández, disfrutaba de su primera visita a Rodiles: «Es una playa muy amplia y veo más problema en aparcar que en posibles aglomeraciones. Yo me siento tranquila y seguro que volveremos durante el verano». Cerca de ella, Andrea, Julia y Eva, de Laviana, se bronceaban quitándole importancia a todo con una sonrisa compartida: «¿Gente aquí? Es lo normal».