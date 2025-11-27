Nueva jornada de huelga en les Escuelines mientras la falta de personal en Gijón es «insostenible»

Las escuelas infantiles del Principado de Asturias han vivido hoy la tercera jornada de huelga, convocada ya en solitario por Comisiones Obreras, tras el acuerdo ... entre la Consejería de Educación y el resto de sindicatos. No acaba de normalizarse la situación en la red, que mantiene todavía el doble modelo de gestión. Por un lado, 44 centros dependen ya del Principado mientras que el resto se mantienen bajo gestión municipal hasta que se vaya completando la integración.

CC OO ha calificado la jornada de éxito y habla de un «respaldo masivo e incontestable de las trabajadoras a la postura del sindicato, con un seguimiento prácticamente total en la mayoría de las comarcas asturianas». De hecho, ofrece cifras de seguimiento del 98% en Oviedo, 88% en Avilés, 95% en Langreo, 100% en Mieres, 87% en Villaviciosa, 100% en Siero y también 100% en Castropol. Hablan también de seguimiento total en otros concejos como Laviana, Ribadesella, Nava, Grado, Noreña y Lugo de Llanera. E incluso del 82% en Gijón.

Las cifras están muy lejos de las ofrecidas por la Consejería de Educación, que limita el seguimiento de la huelga convocada por CC OO a un 20%. En concreto, un 19,8%, con 37 trabajadoras en huelga. La consejería ofrece los datos solo de las 44 escuelas que dependen ya de su gestión. Además, el porcentaje excluye al personal con permisos y otras ausencias justificadas mientras que quienes cumplen con los servicios mínimos se contabiliza como trabajando. Explica la consejería que los datos han sido facilitados directamente por las direcciones de los centros.

Por su parte, CC OO defiende que su postura ha recibido el respaldo mayoritario de las trabajadoras y de las familias. Por eso, hacen un «llamamiento a las otras organizaciones sindicales a reconsiderar su postura y unirse a las movilizaciones, que proseguirán en las próximas semanas».

Falta de personal

Pero la firma y el descuerdo existente entre CC OO por un lado y UGT, USIPA y CSIF por el otro no es el único problema que afecta a las escuelas infantiles de Asturias. En Gijón, en concreto, se vive una situación «insostenible», a juicio de las propias educadoras. La tardanza en cubrir las bajas ha llevado por ejemplo a la dirección de la escuela Eusebio Miranda a pedir a las familias que no llevaran a los niños al centro. Para ese caso en concreto, el Ayuntamiento de Gijón, responsable de la gestión de personal de las escuelas de 0 a 3 del municipio, ha tomado una decisión: las dos últimas educadoras, que se incorporaron a la plantilla municipal en octubre, se incorporarán mañana a ese centro.

Para los sindicatos esto es lo que comúnmente se llama «desvestir un santo para vestir otro». Leticia Celorio, de USIPA, ha advertido de que esta decisión solo mitiga en parte la situación de la Eusebio Miranda (donde mañana podrían faltar hasta siete trabajadoras), mientras crea un problema en las escuelas donde estaban destinadas esas dos educadoras.

Lo sucedido en este centro es lo que Rubén Medina, de CC OO, llama la «tormenta perfecta». Las educadoras suelen tener a estas alturas del año bastantes festivos por disfrutar y a eso se han sumado las bajas (además del hecho de que quienes estén en las bolsas de empleo pueden renunciar a cubrir una baja porque no son penalizadas, al contrario que en otros sectores). Aunque el caso de este centro ha sido el que ha hecho saltar las alarmas, lo cierto es que el problema de personal, que los sindicatos califican de «grave», es «reiterativo». Hasta dos meses puede tardar en cubrirse una ausencia, lamentan los portavoces sindicales.

Por eso, desde USIPA exigen al Ayuntamiento que, en caso de que la bolsa municipal esté agotada, acudan a las bolsas de otros municipios, a la regional o, en última instancia, al SEPEPA.

Porque la situación, dicen, no solo provoca un estrés laboral «importante», sino que también «pone en peligro la integridad de los niños al no existir personal suficiente para dar un servicio mínimo y básico de calidad». USIPA ha registrado un nuevo escrito en el Ayuntamiento exigiendo soluciones y criticando una «vulneración del convenio».

El Principado defiende su gestión

También el Principado de Asturias se han pronunciado sobre esta situación. En primer lugar, para dejar claro que el problema se está dando en escuelas que no son de titularidad regional. De la red autonómica ahora mismo dependen, como queda dicho, 44 centros y 206 educadoras. En estas, dice el Principado, «el Gobierno está tratando de gestionar con la mayor celeridad las sustituciones de bajas, cuya tramitación se realiza a través de la Dirección General de Empleo Público». Para cubrir esas bajas se están utilizando las listas disponibles y, cuando se agotan, se recurre a las del Servicio Público de Empleo del Principado de Asturias (Sepepa). Eso es, precisamente, lo que reclaman los sindicatos en Gijón.