La aprobación el 5 de Abril de 2019 del Real Decreto 244/2019 por el que se regulan las condiciones administrativas, técnicas y económicas del autoconsumo de energía eléctrica da comienzo a una nueva era basada en que cada español es libre finalmente de producir su propia energía, de obtener una compensación por sus excedentes y de poder compartirla.

Es el fin del antiguo modelo energético: el del oligopolio de las eléctricas, el de las puertas giratorias, el que nos exprimía al máximo todos los días y cada día más. Hablamos con Rubén Fernández, Gerente de TEM Rufer, sobre la nueva normativa en materia de autoconsumo y quién nos desgrana en detalle los puntos más importantes del nuevo Real Decreto

-¿Entre qué tipo de modalidades de autoconsumo podrán elegir los usuarios?

Existen varias modalidades a elegir:

-Autoconsumo sin excedentes: es aquel que no inyecta excedentes a la red y para el que será necesario instalar un sistema antivertido (también llamado de inyección 0).

- Autoconsumo con excedentes: es aquel en el que está permitido la inyección del excedente a la red eléctrica.

Este además se divide en dos sub-categorías: Modalidad con excedentes acogida a compensación, cuando se tenga derecho a un mecanismo de compensación por los excedentes y Modalidad con excedentes no acogida a compensación, cuando no se tenga derecho a un mecanismo de compensación por los excedentes, o voluntariamente se opte por no acogerse a la compensación.

Tendrán derecho a acogerse a la compensación de los excedentes, es decir al Balance Neto, todas las instalaciones de autoconsumo fotovoltaica de potencia menor a 100kW En definitiva todos los hogares y la gran mayoría de las PYMES.

Adicionalmente el autoconsumo se clasificará en Autoconsumo individual: un único usuario asociado a la instalación de generación Fotovoltaica y Autoconsumo colectivo: cuando haya varios usuarios asociados a una instalación de generación.

-¿Qué es el Balance Neto y qué ventajas tiene para el usuario?

La energía excedentaria inyectada a la red se compensará según el valor del precio horario medio de la energía en ese momento. La compensación nunca podrá ser mayor al coste total de la energía y se hará mensualmente coincidiendo con los periodos de facturación. Esto quiere decir que podremos ahorrarnos totalmente el término de la energía consumida de nuestra factura, pero no ganar dinero con el excedente. Esta medida compensatoria incrementará un 20% el ahorro.

El ahorro extra del balance neto hará que las instalaciones se amorticen en 3 o 4 años, además va a ser un compañero excelente del almacenamiento, pero no lo va a sustituir pues va ser muy difícil llegar al ahorro del 100% de la energía sin las baterías.

-La nueva normativa permite y regula el Autoconsumo Colectivo…¿en qué consiste?

En esta modalidad una única instalación fotovoltaica puede dar servicio a varios consumidores, en las siguientes condiciones:

-Instalaciones próximas de red interior. Cuando los consumidores y la instalación fotovoltaica estén directamente conectadas a la misma red interior. Este sería el caso de las comunidades de vecinos.

-Instalaciones próximas a través de la red. Que serían las que cumplen alguno de los siguientes requisitos: Derivan del mismo centro de transformación; Distan entre ellas una distancia menor a 500m; y sus referencias catastrales coinciden en los primeros 14 dígitos.

Además, para el reparto de la energía será necesario instalar un contador de generación en la instalación o instalaciones fotovoltaicas a compartir. El reparto de la energía será según acuerden libremente los diferentes consumidores que se hayan adscrito al autoconsumo colectivo.

-Y ya para finalizar, ¿qué ocurre con la tramitación administrativa, es un proceso complejo?

Debe de realizarse una solicitud del punto de conexión a la empresa distribuidora Eléctrica previo a la realización de la instalación. Estarán exentos de pedir permiso previo a la distribuidora eléctrica las instalaciones de menos de 15kW en todos los casos y las de menos de 100kW que se acojan a la modalidad de autoconsumo sin excedentes.

En cuanto a la firma del contrato con la empresa distribuidora eléctrica, para instalaciones de menos de 100kW este trámite lo hará de oficio Industria, una vez que la instalación haya quedado legalizada. Es decir que las instalaciones de menos de 15kW no tienen que realizar ningún trámite administrativo, siempre y cuando contraten a una empresa «instaladora autorizada en baja tensión categoría especialista», que tenga la capacidad de realizar la correspondiente legalización de la instalación en Industria.

Para introducir toda esta nueva normativa se dan 3 meses de plazo a la CNMC para establecer el nuevo orden regulatorio, y un 1 mes de plazo a las distribuidoras eléctricas para adaptar sus procedimientos a esta regulación.

Es importante destacar también que el nuevo real decreto se hace eco de las prácticas abusivas llevadas a cabo por parte de algunas comercializadoras eléctricas que intentaban forzar a los clientes a cambiarse a otra tarifa cuando daban de alta su instalación fotovoltaica. Este procedimiento ilegal se recoge expresamente en el artículo 9.1 que dice literalmente «En ningún caso, las empresas comercializadoras de referencia podrán rechazar las modificaciones de contrato de aquellos consumidores con derecho a precios voluntarios para el pequeño consumidor que realicen autoconsumo» .Igualmente se menciona expresamente que el Bono Social es compatible con tener una instalación de autoconsumo fotovoltaico.

-¿Hay también novedades de aspecto técnico?

Así es, en este sentido, cabe destacar las siguientes novedades en lo que respecta al diseño de las instalaciones:

- Se permiten instalaciones fotovoltaicas monofásicas de hasta 15kW.

-Las instalaciones fotovoltaicas de consumidores trifásicos serán obligatoriamente trifásicas.

- La protección diferencial de los equipos de generación deberá ser de clase A.

- Se elimina la necesidad del interruptor exterior accesible por la eléctrica.

*La información detallada en este publirreportaje ha sido obtenida de publicación de día 8 de Abril de 2019 por Quantum Energía Verde, a los cuales Tem Rufer les está muy agradecidos por la simplicidad de los términos empleados y la claridad de las explicaciones.