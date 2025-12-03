El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Concepción Saavedra detalló este miércoles los pormenores del presupuesto previsto para la Consejería de Salud en 2026.
Sanidad en Asturias

Las nuevas cuentas del Sespa: atención a domicilio de casos de salud mental infanto-juvenil y gestión de cribados de cáncer con IA

Concepción Saavedra detalla los presupuestos de su consejería, que suponen una inversión per cápita en sanidad pública de 2.525 euros por habitante, la mayor del país

Miriam Suárez

Miriam Suárez

Gijón

Miércoles, 3 de diciembre 2025, 20:40

Comenta

Atención Primaria, listas de espera y salud mental. Son los tres pilares que sostienen las prioridades de la Consejería de Salud para esta legislatura ... y que tienen reflejo en los presupuestos generales del Principado para 2026, que permitirán reforzar estas líneas estratégicas con una dotación de 2.549 millones de euros. Esto es, 2.525 euros por habitante, la mayor inversión per cápita del país en materia de sanidad pública.

