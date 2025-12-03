Las nuevas cuentas del Sespa: atención a domicilio de casos de salud mental infanto-juvenil y gestión de cribados de cáncer con IA

Atención Primaria, listas de espera y salud mental. Son los tres pilares que sostienen las prioridades de la Consejería de Salud para esta legislatura ... y que tienen reflejo en los presupuestos generales del Principado para 2026, que permitirán reforzar estas líneas estratégicas con una dotación de 2.549 millones de euros. Esto es, 2.525 euros por habitante, la mayor inversión per cápita del país en materia de sanidad pública.

La Consejería de Salud destinará a Atención Primaria 698 millones, 42 más que este año. Esta cantidad representa el 28% del presupuesto total del Servicio de Salud del Principado (Sespa), que dotará este nivel asistencial con 120 profesionales más: 30 plazas para medicina familiar y comunitaria, 30 para enfermería familiar y comunitaria, 15 de trabajo social, 30 de psicología clínica y cinco auxiliares administrativos. El 26% del capítulo de personal se corresponde con Primaria.

Se prevé, además, una inversión de 11,1 millones de euros en obras de reforma y construcción de nuevos centros. Entre ellas, 3,1 millones para continuar con el consultorio de Vega-La Camocha, en Gijón; 1,1 millones para la redacción del proyecto del de Boal; 844.000 euros para reformar el centro de salud de Cangas del Narcea, que incluye los recursos de salud mental de la zona; 382.085 euros para licitar la obra del centro de La Manjoya, en Oviedo; 254.800 euros para las obras del centro de alta resolución de urgencias de atención primaria (Caruap) en La Lila, el primero de en Oviedo; y 4,3 millones de euros para mejoras en otros 24 dispositivos.

21 nuevas plazas en salud mental

En cuanto a salud mental, se incrementan los recursos disponibles con 97,2 millones, un 3,92% más que este año. Esta consignación permitirá crear 21 plazas: tres de psiquiatría, cinco de psicología clínica, nueve de enfermería, dos de trabajo social, una de auxiliar administrativo y otra de terapeuta ocupacional.

Se reservan fondos, asimismo, para varios equipamientos, como el futuro Centro de Salud Mental y Hospital de Día Infanto-Juvenil en el área sanitaria de Gijón, que se ubicará en el Centro de Especialidades Avelino González, o el inicio del proyecto del Centro de Salud Mental, Hospital de Día y Comunidad Terapéutica del Valle del Nalón, que se adecuará en el antiguo Colegio de La Salle de Ciaño.

La consejera de Salud habló también de un incremento de las subvenciones concedidas a las asociaciones del tercer sector que están relacionadas con la salud mental o la implantación de un novedoso programa de atención domiciliaria infanto-juvenil.

Listas de espera y gestión de cribados

La contención de las listas de espera es otro de los asuntos que cobran especial importancia en los presupuestos general de la comunidad, que entraron en la Junta General del Principado este pasado lunes. El plan estructural implantado en la sanidad pública «está dando resultados progresivos, pero no nos podemos conformar», apuntó Concepción Saavedra, que aportó como dato de esa progresión que «somos la quinta comunidad con menos tiempo de demora quirúrgica a nivel nacional». En Asturias se espera de media por una operación 89 días frente a los 96 del resto del país, según la consejera.

Por último, la máxima responsable de la sanidad pública asturiana informó que, con cargo a los nuevos presupuestos, se ampliará el cribado neonatal de las 28 pruebas actuales a 46; se extenderá el cribado de mama hasta los 74 años; se harán cribados de cervix en todas las áreas sanitarias; y se modernizará la gestión de los programas preventivos de cáncer mediante inteligencia artificial.