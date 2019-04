Nueve heridos al volcar una furgoneta de baloncesto adaptado en el Huerna Estado de la furgoneta que transportaba al Garmat Avilés hasta Madrid, nada más volcar en el arcén de la carretera. / FUNDAVI Jugadores del Garmat Avilés Cosa Nuesa, iban a Madrid a competir en un torneo nacional. Uno de ellos sigue ingresado en el HUCA con un brazo roto SANTY MENOR Domingo, 7 abril 2019, 04:54

Nueve heridos, uno de ellos con fractura de brazo al quedar atrapado bajo el vehículo. Ese fue el resultado del accidente sufrido ayer por el equipo de baloncesto en silla de ruedas Garmat Avilés Cosa Nuesa tras volcar en la autopista del Huerna la furgoneta en que viajaban. Se dirigían a Madrid a participar en un torneo nacional.

Todo sucedió a las diez de la mañana. El conductor de la furgoneta, y también el máximo anotador del equipo, Héctor González, perdió el control del vehículo cuando circulaba a la altura de Caldas de Luna. El asfalto húmedo por las lluvias complicó aún más las curvas de la autopista Huerna y la furgoneta acabó volcando. El conductor y los otros ocho pasajeros quedaron atrapados en su interior y resultaron con heridas de diversa consideración. La peor parte se la llevó el jugador Byron Álvarez, cuyo brazo quedó atrapado durante unos minutos bajo la furgoneta. El destino quiso que tras la expedición avilesina viajara un coche conducido por un enfermero. Ella resultó clave en los primeros auxilios y le suministró rápidamente un calmante a Byron.

Entre la enfermera, el entrenador del equipo Gonzalo Vega y el conductor Héctor González lograron, con un gato hidráulico, elevar la furgoneta lo suficiente como para sacar a Byron, que fue el primero en ser trasladado en ambulancia hacia el Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA). Los ocho heridos restantes fueron llevados al Hospital Álvarez Buylla de Mieres, donde recibieron el alta una vez tratados al presentar solo pequeñas heridas y contusiones por el vuelco.

Byron Álvarez, joven jugador de 32 años que sufrió una lesión medular en un accidente laboral, fue intervenido quirúrgicamente durante la tarde para solventar la fractura de su brazo. Tras la operación, quedó ingresado en el HUCA.

Hasta el lugar del accidente se desplazaron efectivos de Emergencias 112 y Bomberos de León, ya que en un primer momento se informó de que había víctimas atrapadas dentro del vehículo. Asimismo, desde el Servicio de Emergencias del Principado de Asturias (Sepa) se movilizaron dos ambulancias y el helicóptero de rescate. Llegó a despegar, pero finalmente se determinó que no era necesaria su intervención y dio la vuelta sin llegar al lugar del accidente. A causa del mismo, el carril derecho de la autopista en dirección a Madrid quedó cortado hasta la limpieza total de la vía.

La noticia del suceso causó honda preocupación y desató una ola de solidaridad con el equipo avilesino de baloncesto en silla de ruedas, muy querido en la región y que hace unas semanas celebraba sus veinticinco años de existencia.

Al pertenecer a la Fundación Deporte Avilés, entidad que agrupa a varios clubes que compiten a nivel nacional en la ciudad, los primeros equipos en enviar mensajes de apoyo a través de las redes sociales fueron sus compañeros del Adba de baloncesto, La Curtidora de voleibol, Belenos de rugby y Atlética Avilesina de balonmano, a los que se les unieron otros clubes tanto de la ciudad como de todo Asturias, destacando el Sporting.

Ayuda para otra furgoneta

Autoridades e instituciones también se volcaron con el Garmat Avilés. En ese sentido, el viceconsejero de Cultura y Deportes, Vicente Domínguez, acudió al hospital mierense y ofreció todo su apoyo para restablecer los daños materiales, que son muy elevados. La furgoneta resultó siniestro total y Fedema (la Federación de Deportes para Personas con Discapacidad Física del Principado) debe comprar una nueva. Varias empresas y particulares se han ofrecido ya a aportar su ayuda para adquirir el nuevo vehículo.

No está siendo una temporada fácil para el equipo avilesino, que hace unos meses sufrió otro percance de camino a Zaragoza. El transporte en el que viajaban se estropeó y tuvieron que volver a casa utilizando el servicio de taxi. Esta vez, el fallo no fue mecánico y el susto fue de los que desgraciadamente no se olvidan. En estado de shock aún, todo el club desea pasar página cuanto antes y los esfuerzos de todos están centrados en apoyar a su compañero Byron Álvarez, cuya evolución marcará el futuro de su brazo afectado.