El nuevo dueño de Mina Miura evalúa las opciones para incrementar su producción

Chus Mirantes la vende por 500.000 euros a Big TNZ Trading, sociedad de Fernando Martínez

Ramón Muñiz

Gijón

Lunes, 27 de octubre 2025, 22:24

El 31 de marzo una explosión mató a cinco trabajadores en la mina de Cerredo y puso en aprietos a su dueño, Jesús Manuel Rodríguez Morán, conocido como 'Chus Mirantes'. Para lograr liquidez ha vendido Carbones La Vega a Big TNZ Trading, sociedad de Fernando Martínez. Según 'Asturias Diario', el acuerdo se cerró por más de 500.000 euros. Martínez confirmó a EL COMERCIO la compra de la sociedad que tiene la explotación de Mina Miura: «Nuestra intención es, si cerramos con éxito la evaluación técnica que estamos realizando, dotarla de recursos técnicos y financieros suficientes para mejorar procesos e incrementar producción».

