Los nuevos padres, con beneficios fiscales y facilidades para conciliar José y Sofía, con su hijo Máximo, que nació con 3,185 kilos.

Los bebés de hoy en día ya no nacen con un pan debajo del brazo sino con beneficios fiscales y mayores facilidades para la conciliación familiar. Porque los papás de Mauro, el primer asturiano de 2019, como los de Alejandro, Anzu, Mael, Sira, Alberto, Hugo y Máximo -los siete pequeños más madrugadores del nuevo año ya que todos ellos nacieron en las primeras horas del 1 de enero- disfrutarán de cinco semanas de baja de paternidad. La ampliación de este permiso fue una de las primeras medidas que adoptó el Ejecutivo de Pedro Sánchez. Está vigente desde julio y la intención del Gobierno central es ir ampliándolo progresivamente a ocho, doce (en 2020) y dieciséis semanas (en 2021), para avanzar en la equiparación con el permiso de maternidad, aunque para eso primero deberían aprobarse los Presupuestos Generales del Estado.

De estas cinco semanas intransferibles -el padre no está obligado a disfrutarlas, pero si no las coge, las pierde- e independientes a las de la madre, cuatro se deben disfrutar de manera ininterrumpida. La quinta semana se puede utilizar «en otro momento dentro de los nueve meses siguientes al nacimiento», según se publicó en el BOE. Este es el segundo incremento del permiso de paternidad en dos años. En enero de 2017 había aumentado ya de trece días a cuatro semanas.

En los últimos meses también se han producido más novedades legales que benefician a los nuevos padres, como que los ingresos por las bajas de maternidad y paternidad ya no deben tributar por IRPF. La sentencia de la Sección Segunda de la Sala III, de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo que declaró las prestaciones de maternidad exentas de este impuesto -en contra del criterio de la Agencia Tributaria- no hablaba de las de paternidad. Sin embargo, a la hora de devolver las cantidades retenidas a las perceptoras de esta prestación pública desde 2014, el Ministerio de Hacienda decidió no generar distinciones y aplicar la devolución también a los padres.

Con todas estas novedades ya en vigor vinieron ayer al mundo los primeros asturianos de 2019. Una niña y siete niños, dos de ellos en un parto múltiple atendido en el Hospital San Agustín. El más madrugador fue Mauro González Bárbara, que se adelantó casi tres semanas y nació pasados 43 minutos de la medianoche en el Hospital del Oriente. En el HUCA dieron la bienvenida al segundo asturiano del año, Alejandro, con 3.145 gramos. Y dos horas más tarde, casi a las tres y media de la mañana, a Sira, que pesó 2,7 kilos al nacer. En Avilés tuvo lugar el tercer alumbramiento de la madrugada de año nuevo, un parto gemelar en el que vinieron al mundo Anzu y Mael. Lo hicieron con 2.570 y 2.770 gramos de peso, respectivamente, en torno a las dos y media de la madrugada.

El primer gijonés del año, Alberto, con casi cuatro kilos de peso y 52 centímetros, no llegó hasta las 11.17 horas. A las dos y media de la tarde, y mediante cesárea, nació en el hospital Carmen y Severo Ochoa, de Cangas del Narcea, Hugo Menéndez Díaz. Pesó 2.830 gramos y midió 48,5 centímetros. Ya pasadas las siete de la tarde, los padres de Máximo Méndez Méndez podían arrullar a un pequeño que pesó 3.185 gramos y midió 52 centímetros. El suyo fue el primer alumbramiento que se produce en un día de Año Nuevo en el hospital de Jarrio desde 2014. En el Hospital Valle del Nalón y en el Álvarez-Buylla, los primeros nacidos de 2019 se esperan ya para hoy.

A la 1.28 de la madrugada vino al mundo en el HUCA el segundo asturiano del año, Alejandro, con 3.145 gramos y 51 centímetros. «Tardó un poco, pero el parto fue bien. No llegamos a escuchar las campanadas aunque nos trajeron las uvas al paritorio», explicaron Noelia Iglesias y Rubén Estrada, los padres del pequeño. Emocionados con la novedad del «primer niño de toda la familia», que enseguida tuvo la habitación llena de regalos y de visitas, llegará también la necesidad de conciliar. Ambos vecinos de Oviedo aunque él trabaja fuera de la capital del Principado, aguardan a que se hagan realidad las ocho semanas de permiso de paternidad en vez de las cinco actuales. Noelia, enfermera del HUCA, tuvo palabras de agradecimiento para sus compañeros. Tras unos días de aviso de que el parto era inminente, «las compañeras y el equipo que nos atendió, tanto en planta como en partos, fue espectacular, lo hicieron super fácil», felicitó Noelia a los facultativos.

Rubén González y Cristina Bárbara, con Mauro, que se adelantó tres semanas. / JUAN LLACA

«Es el primer bebé que nace en nuestro pueblo, Agüera, en 75 años»

Noelia Iglesias y Rubén Estrada, con su hijo, el primer bebé del HUCA. / ALEX PIÑA

«No llegamos a escuchar las campanadas aunque nos trajeron las uvas al paritorio»

Patricia Solís y Víctor Borja, con su segunda hija, Sira, que pesó 2,7 kilos. / ALEX PIÑA

«Fue un parto rápido, dos horas. A ver cómo se toma la mayor la novedad»

Sara Álvarez y Víctor Cortijo, con Alberto, que pesó casi cuatro kilos / JOSÉ SIMAL

«Es un niño muy bueno y muy deseado. Hijo, nieto y bisnieto único»

La mayoría de los asturianos que ayer se estrenaron en la paternidad y quienes repetían experiencia destacaban la ampliación del permiso de paternidad como «una buena medida». «Yo pienso disfrutar las cinco semanas. Y si tuviera más, también», dice convencido Víctor Cortijo, padre del primer gijonés de 2019 que, no obstante, agradece la flexibilidad que le permiten su trabajo y su jefe para conciliar. «Es una ventaja, la verdad».

Los progenitores de Mauro, Rubén González y Cristina Bárbara, no confían en que el permiso de paternidad pueda ampliarse este año a ocho semanas. «La política... Ya se sabe», dice el padre, que valora no obstante las cinco semanas actuales, que él piensa agotar. Trabaja en una cantera y su mujer, en un hotel de Ribadesella, por lo que su mayor preocupación es conciliar una vez que se reincorporen a sus respectivos empleos. Lo que echan en falta son ayudas a la natalidad como «el cheque-bebé», los 2.500 euros por nacimiento o adopción que se aprobó en noviembre de 2007 y existió apenas tres años con José Luis Rodríguez Zapatero como presidente.

También los padres del ovetense Alejandro Estrada Iglesias -ella enfermera del HUCA y él policía nacional con destino fuera de la capital del Principado- hubieran preferido las ocho semanas de permiso de paternidad, porque, llegado el caso, «podría cederle semanas ya que él está fuera. Para nosotros sería una diferencia importante», relató Noelia que, sin embargo, observó los avances desde los antiguos trece días de permiso para los padres.

Una niña, la primera de España

El primer bebé de 2019 en España, una niña de 3,76 kilogramos, nació en Aragón justo cuando daban las doce campanadas. Carolina nació a las cero horas en la Maternidad del Hospital Universitario Miguel Servet de Zaragoza. Sus padres, Jesús Madrona y Verónica Quispe, de 39 y 38 años, respectivamente, ya tenían otra hija, Valentina, que cumplirá tres años el 12 de enero.