«Nunca prometimos que el reparto de la cuota extra de la xarda fuera lineal» Francisco González, en la Dirección General de Pesca. / PALOMA UCHA Francisco González, Director General de Pesca Marítima del Principado: «Lo importante es lograr una transformación definitiva del reparto, lo otro sería un arreglo de pocas toneladas y se mantendría el problema» EUGENIA GARCÍA GIJÓN. Jueves, 28 marzo 2019, 03:45

La flota asturiana era un polvorín que estalló el pasado sábado, con la dimisión de 17 de los 18 patrones de las cofradías del Principado. El martes, la secretaria general de Pesca, Alicia Villauriz, se trasladó a Gijón y terminó por ceder a las presiones de los asturianos comprometiéndose a modificar el criterio de reparto de cuota para la próxima campaña, un paso «muy importante», afirma el director general de Pesca Marítima del Principado, Francisco González.

-Amaina la tormenta de la xarda, pero ¿llega realmente la calma?

-Llega un período esperado por la flota asturiana y la administración desde el año 2014: la modificación de un reparto que consideramos injusto, basado en criterios nada transparentes y por el cual, durante años, la flota sufrió una desigualdad. En principio hay un compromiso de la Secretaría General de Pesca para llevar a cabo una nueva orden que se ajuste a la realidad de la flota actual. Es necesario actualizar la ordenación pesquera para que salgamos no más beneficiados, sino con las posibilidades de pesca acordes con nuestra situación.

«Asturias pasó de pescar el 26% del cupo global de España a apenas un 14%»

-¿Es discriminatorio el reparto actual, como cree el sector?

-Sí. De acuerdo al estudio de la Universidad de Oviedo, pescábamos el 26% de la cuota global de España cuando se hizo esta norma y de repente vimos mermado nuestro cupo a un 14%. Esa reducción es la que estuvimos sufriendo durante todo este tiempo. Queremos regular las posibilidades de pesca que nos corresponden.

-Cabe prever que las regiones más beneficiadas, como el País Vasco, presentarán batalla.

-Efectivamente no va a ser nada fácil, pero cada uno pondrá sus números sobre la mesa. Nosotros lo trabajaremos y presentaremos datos para fundamentar y argumentar todo lo que pensamos y a partir de ahí tendrá que establecerse un sistema transparente, objetivo y que no dañe a ninguna de las comunidades autónomas y sea lo más equitativo posible.

-¿Era necesaria una medida tan drástica como la dimisión de los patrones para llegar a este punto?

-En cuanto hubo un cambio de legislatura pedimos otro criterio de reparto, pero sabíamos que era muy difícil llegar a modificar una orden y que el Gobierno necesitaba tiempo ya que sobre la mesa de la Secretaría General de Pesca había muchas novedades. El detonante para que los patrones mayores dijeran «hasta aquí» fueron las 2.362 toneladas adicionales de xarda que, entendíamos, procedían de un intercambio de especies repartidas linealmente y que por tanto debían distribuirse así, no según criterios históricos como se hizo.

-¿Cuál es la postura de la Dirección General de Pesca y el Principado en este conflicto?

-Siempre estuvimos del lado de los pescadores. El resultado es satisfactorio, ahora estamos donde siempre quisimos estar: en el inicio de una nueva mesa de trabajo sectorial.

-Es una época complicada, ¿existe el riesgo de que se quede en mera promesa electoral?

-De ninguna manera. Es una mesa de trabajo que va a perdurar en el tiempo independientemente de quién esté en el Gobierno. De hecho, lo adelantamos al 10 de abril para que esté establecido y en marcha antes de las elecciones.

-El sector se muestra prudente y mantiene la movilización en Oviedo este sábado.

-Sí, quieren esperar a la reunión para ver si realmente hay voluntad de cambio. La secretaria general de Pesca transmite esa voluntad. Desde mi punto de vista, venir a la Federación a dar la cara, a explicar que lo que queríamos no era posible fue un acto de valentía política.

-¿Qué razones dio?

-Que la cuota adicional venía a sumarse a la global, no es independiente. Nosotros no compartimos ese criterio, pero entendemos que si el servicio jurídico de la Secretaría General así lo entiende no tenemos por qué ponerlo en duda. No obstante, cambiar eso sería un arreglo de unas pocas toneladas para la campaña actual y seguiríamos teniendo el mismo problema para las siguientes. Lo verdaderamente importante es la transformación definitiva del reparto.

-Los pescadores decían sentirse engañados por ese arreglo del reparto, distinto del prometido. ¿Hubo tal promesa?

-Desde la Dirección General de Pesca jamás prometimos algo así porque nunca fue una realidad. La realidad fue que lo pedimos y solicitamos. Y eso fue lo que se trasladó al sector, pero nunca nos dijeron que se fuera a hacer así.

-¿A qué aspiran ahora?

-A mejorar. Tenemos margen suficiente, aunque es pronto para decir porcentajes. Necesitamos trabajar, ser prudentes y mostrar unión. Los verdaderos protagonistas de todo esto son los pescadores y, fundamentalmente, la Federación. Hicieron que esto estallara y son los artífices de la consecución de este final feliz.