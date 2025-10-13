El objetivo del turismo rural de Asturias: superar las 123.000 estancias antes de fin de año El sector ha cerrado «un buen puente» gracias a la venta de los bonos de descuento para estancias financiado por el Principado

Superar las 123.000 estancias. Y los 53.000 clientes. El turismo rural asturiano tiene un objetivo claro para el último trimestre de 2025: mejorar las cifras con las que cerró el, hasta la fecha para esta modalidad de alojamiento, el mejor año, el último antes de la pandemia.

Entre octubre y diciembre de 2019, los alojamientos rurales asturianos dieron cama a 53.239 personas. Y vendieron 123.582 pernoctaciones. El año pasado, la situación fue muy diferente. Solo llegaron a la joya de la corona de los alojamientos turísticos asturianos 47.841 viajeros y solo se vendieron 122.051 estancias. Unas cifras que se resumen en tasas negativas: la llegada de viajeros cayó un 14% y la venta de estancias un 1%.

Para lograr que el turismo rural siga la senda al alza del resto de modalidades de alojamiento, el Gobierno regional anunció a finales del año pasado que invertiría 600.000 euros en potenciar las estancias rurales, con bonos de 75 euros. Pese a que el sector esperaba esa inyección para la pasada primavera, los bonos se retrasaron hasta septiembre. Pero ya están funcionado. «El puente ha sido mejor de lo esperado a priori porque en nuestros principales mercados emisores, no había puente», aseguró Ana Soberón.

Ana Soberón «Los bonos han funcionado. Esperamos que se repitan en 2026»

La vicepresidenta del Clúster Rural, una de las voces más críticas con el retraso de los bonos, confirmó que « la mayoría de alojamientos del Clúster se han adherido a los bonos de turismo rural y eso hace que este octubre esté siendo bueno, incluido el puente».

200 empresas adheridas

Son 200 las empresas adheridas y, hasta el viernes, eran ya más de 2.800 los bonos vendidos. «Pensamos que durante noviembre y diciembre vamos a seguir teniendo reservas, así que hacemos una buena valoración de la medida». Tanto que, avanza Soberón, «esperamos que se repita de cara al 2026».

Desde Fuentes del Narcea, la marca turística que preside Ana Llano, quien también ocupa la vicepresidencia de la Federación de Turismo Rural de Asturias (Fastur), la visión es muy similar«. Los bonos se están vendiendo muy bien», por lo que está convencida de que el último trimestre vendrá con turistas. «El otoño suele ser bueno, aunque hay muchos empresarios que cierran sus casas».

Ana Llano «El otoño suele ser bueno y los bonos se están vendiendo muy bien»

En lo que va de año, con cifras cerradas oficialmente solo entre enero y agosto, el turismo rural asturiano sigue restando. Aunque mantiene casi las mismas pernoctaciones que en 2024, ha perdido un 3% de clientes.

Campamentos turísticos

La otra cara de la moneda la representan los campings asturianos. Mientras el turismo rural y los hoteles están pinchando, con cifras inferiores a las del año pasado, los campamentos turísticos han ganado un 3% de clientes y rozan el millón de estancias solo en ocho meses.

Laura Arias «Ha sido un buen puente que esperamos repetir en el puente de Halloween»

La presidenta de Campings de Asturias, Laura Arias, confirma que «el puente ha sido muy bueno», puesto que «el buen tiempo es nuestro aliado». Ahora, ya tienen la mirada «en Halloween, que suele ser un puente divertido para irse de camping».

