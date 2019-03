Más de 10.700 firmas contra el cierre de la térmica del Narcea

La plataforma 'No al cierre de la térmica del Narcea' entregó ayer en la sede de la Delegación del Gobierno en Asturias 10.722 firmas de apoyo a su petición. De ellas, 8.946 fueron recogidas en papel y 1.776 a través de plataformas digitales. «Seguiremos recogiendo firmas y continuamos llamando a todas las puertas. Todas las semanas vamos dando pasos. No perdemos la esperanza y seguiremos luchando», dijo María Luisa Valdés, portavoz de la plataforma. Su próxima cita será el 22 de marzo, fecha en la que se celebrará una reunión con el Ayuntamiento de Tineo, el Ministerio de Industria, la Consejería de Economía y la empresa, Naturgy para estudiar alternativas al cierre de la térmica. El objetivo, precisó Valdés, es evitar el cierre, sobre todo «si no hay alternativas de trabajo para la comarca».