Absuelta la mujer que atropelló a un niño en El Franco y dio positivo en cannabis C. R. Jueves, 21 febrero 2019, 00:34

El Juzgado de lo Penal Número 2 de Avilés ha absuelto a la conductora que el 21 de junio de 2017 atropelló a un niño en una carretera de El Franco y dio positivo en las pruebas de alcohol y cannabis. El niño sufrió un traumatismo craneoencefálico y varias fracturas.

La sentencia no considera acreditado que la bebida y la sustancia estupefaciente consumida por la mujer influyera en su conducción. Señala que no se pudo verificar la velocidad a la que circulaba, que en cualquier caso no superaba el límite máximo permitido en la carretera y expone su inmediata reacción posterior de auxilio al menor hasta que llegaron los servicios sanitarios.

Asimismo, el juez asume la línea de defensa del letrado Marcelo Suárez, que si bien reconoció una responsabilidad civil que ya se había satisfecho, alegó que no concurrían las circunstancias para condenar a su clienta por la vía penal.

El niño realizaba un circuito con su bicicleta que atravesaba una carretera con alta densidad circulatoria y mala visibilidad. No llevaba casco.