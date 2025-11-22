Barbón: «Cuesta entender lo que ha sucedido. Es una enorme tragedia»

María Báscones Gijón Sábado, 22 de noviembre 2025, 11:16 Compartir

Al presidente del Principado, Adrián Barbón, la tragedia minera de este viernes en Cangas del Narcea le pilló de camino a Salamanca para asistir a un acto del PSOE. Inmediatamente inició el camino de regreso para llegar al lugar del accidente, la explotación de Vega de Rengos, por la noche. Allí se encontraban la delegada del Gobierno en Asturias, Adriana Lastra, la vicepresidenta del Gobierno asturiano, Gimena Llamedo y el consejero de Ciencia, Borja Sánchez. «Quiero expresar el más sentido pésame del Principado, de nuestra tierra, de nuestra comunidad, a sus familias, a sus amigos, a los trabajadores, a sus compañeros y compañeras», comenzaba Barbón su intervención. Sus allegados «lógicamente hoy están rotos de dolor, como no puede ser de otra manera. Esta es una enorme tragedia», declaraba el presidente asturiano.

Barbón mantuvo anoche una conversación con su homólogo en Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ya que de la comunidad vecina era uno de los trabajadores fallecidos. «El sábado fijaremos la fecha concreta en la que decretaremos dos días de luto oficial que también hemos comunicado a los alcaldes de Cangas del Narcea y Villablino», avanzaba el presidente del Principado, que recordó que la mina de Vega de Rengos «pasó una inspección todavía en el día de ayer», refiriéndose a la víspera del accidente, el jueves. «Ahora hay que dejar que se investigue», declaró, aunque admitió que a varias personas de las que participaron en esa inspección, e incluso a los propios trabajadores de la explotación «les cuesta entender lo que ha sucedido, más allá de que es una tragedia en el ámbito de la mina que conocemos por desgracia los que sosmos de zona minera», zanjó Barbón.