Vista de la bocamina de la explotación de Vega de Rengos, en Cangas del Narcea, este sábado.
Vista de la bocamina de la explotación de Vega de Rengos, en Cangas del Narcea, este sábado. Damián Arienza
Tragedia minera en Asturias

Los técnicos de la empresa atribuyen el accidente en la mina de Cangas del Narcea a «un hundimiento fortuito por causa geológica»

Un tercer minero de Vega de Rengos, compañero de los dos trabajadores fallecidos, se salvó del derrumbe «por centímetros»

Ramón Muñiz
Soraya Pérez

Ramón Muñiz y Soraya Pérez

Gijón

Sábado, 22 de noviembre 2025, 13:46

Nuevos detalles sobre el siniestro ocurrido este viernes en la mina de Vega de Rengos, en Cangas del Narcea, en el que perdieron la vida dos trabajadores, Óscar Díaz, cangués de 32 años, y Alison Soares, de 42 años y vecino de Villablino (León). Los hechos tuvieron lugar alrededor de las 16.45, en un cambio de turno. En el taller de trabajo se encontraban en ese momento las dos víctimas mortales y un tercer compañero. Los primeros testimonios apuntan a que se encontraban en labores de preparación y control, cuando de forma súbita se produjo el derrumbe.

El informe elaborado por el topógrafo, geólogo y director facultativo de la mina que explota Tyc Narcea estima que, sin previo aviso, lo que hubo fue «un hundimiento fortuito por causa geológica puntual e inesperada». Se habría descompuesto primero una roca de grandes dimensiones que en su caída no encontró chapas ni puntales que la retuvieran. Tras ella se vino abajo material más granulado. A una de las víctimas el desprendimiento le dio de lleno, a otra le atrapó, y el tercero salvó la vida «por centímetros». Fue este trabajador el que utilizó la emisora para dar aviso del suceso. La mina cuenta con vigilancia de 24 horas en la zona exterior y de inmediato se activó el protocolo, con aviso al 112 y a la Brigada de Salvamento Minero de Hunosa.

Se da la circunstancia de que el día antes la mina había pasado una de las inspecciones mensuales que le hace el Principado. En los últimos tiempos se hacen sin avisar y con la presencia de dos profesionales del Servicio de Minas. Las fuentes consultadas aseguran que el actuario revisó la rampla donde tuvieron lugar los hechos, encontrándose conforme a la normativa. Desde la propiedad de la empresa se insiste en que «si la ley nos exige tener un cuadro cada dos metros, nosotros lo ponemos cada metro. Lo que queremos es que esta actividad salga bien y para nosotros la seguridad es primordial».

Son los primeros datos que ahora deberán verificar tanto la Dirección General del Minas como la Guardia Civil. De la investigación se ha hecho cargo el Área de Personas de la Unidad Orgánica de la Policía Judicial, bajo la tutela del Tribunal de Instancia de Cangas del Narcea. Ayer, a pie de mina y ante los trabajadores y familiares apostados, la propia delegada del Gobierno, Adriana Lastra, subrayó que Vega de Rengos «lo tenía todo en regla».

