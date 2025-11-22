Óscar y Anilson, de 32 y 42 años, las víctimas del accidente minero en Vega de Rengos, en Cangas del Narcea El vecino de Cangas del Narcea «era un amante de la naturaleza» y el de Villablino ya había perdido a su hermano en la mina en un accidente en 2007

Ana G. Barriada Sábado, 22 de noviembre 2025, 11:44

Una nueva tragedia en la mina vuelve a desgarrar a Asturias cuando no hace ni ocho meses que un accidente mortal en Cerredo, en Degaña, se cobraba la vida de cinco trabajadores. El derrumbe en la mina de Vega de Rengos, en Cangas de Narcea, se cobra otras dos víctimas mortales en la región, siete en lo que va de año.

Óscar Díaz, de 32 años y vecino de Cangas del Narcea, y Anilson Soares de Brito, de 42 y vecino de Villablino, son los nombres de las víctimas de una accidente que «cuesta entender» en una explotación que solo un día antes del derrumbe había pasado una inspección. Anilson era natural de Cabo Verde aunque vecino de la comarca leonesa de Laciana, sacudida de nuevo tras perder en marzo en Cerredo a otros cuatro de sus vecinos: Ibán, Rubén, Jorge y Amadeo. El caboverdiano perdía la vida junto a Óscar, «un amante de la naturaleza y de los animales», como él mismo describía en su perfil de redes sociales.

El alcalde de la localidad leonesa de Villablino, Mario Rivas, volvía anoche a poner rumbo a Asturias para revivir de nuevo la tragedia. Con el recuerdo de lo acontecido en Cerredo «muy reciente», estuvo hasta la madrugada en los exteriores de la mina hasta que sacaron los dos cuerpos, según recoge leonoticias.

Este sábado, Rivas ha podido hablar con la familia de Anilson para ponerse a su disposición y ayudarles «en todo lo que podamos». Una ayuda más que necesaria para una familia que, lamentablemente, sabe bien qué es perder a un ser querido en la mina. «Es una familia tristemente marcada por los accidentes en la mina de personas muy jóvenes», recuerda Rivas. En 2007 Anilson perdía a su hermano en el accidente minero de La Escondida, en Caboalles de Arriba. «Es muy, muy duro», sentencia el edil.