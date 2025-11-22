El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Agentes de la Guardia Civil, en el lugar del accidente. Arnaldo García
Accidente minero en Cangas del Narcea

«No sabemos qué pasó, invertimos mucho en seguridad y estamos muy controlados»

Tyc Narcea retomó la actividad en junio, cuando el Principado levantó la suspensión que le impuso tras la tragedia de Cerredo

Soraya Pérez
Ramón Muñiz

Soraya Pérez y Ramón Muñiz

Gijón

Sábado, 22 de noviembre 2025, 09:01

Hay que remontarse a 2017 para localizar el anterior accidente mortal en Vega de Rengos. Entonces la víctima fue un tinetense que había realizaba labores de mantenimiento y recibió un golpe en el pecho. Era la época en la que la explotación estaba en manos de Carbonar, que quebró en 2018. Tyc Narcea se hizo con los activos a finales de 2020 y les dio nueva vida. En base a un Proyecto de Investigación Complementario (PIC), invirtió en abrir una nueva galería para extraer la antracita de bajos volátiles. El material se utilizaba en una prueba industrial en una instalación siderúrgica de otro país.

La explotación vivió una situación paradójica tras la tragedia del pasado 31 de marzo, cuando una explosión de grisú acabó con cinco trabajadores. Fue en Cerredo, en la mina de otra empresa, pero el Principado redobló el celo sobre Vega de Rengos, decretando una suspensión de la actividad hasta que acreditara el destino de las toneladas que extraía. La cuestión movió papeles, provocó manifestaciones de las que participaron los cerca de 70 trabajadores enrolados en la explotación. En junio finalmente la Dirección de Minas levantó la suspensión y la empresa inició los trámites para sacar el permiso de explotación.

«No sabemos qué ha podido pasar, invertimos mucho en seguridad y estamos muy controlados», referían desde la propiedad. Aseguraban haber pasado una inspección justo en la víspera, mantener toda la mina «bajo vigilancia». También expresaron sus condolencias a las familias de los trabajadores fallecidos.

