Vecinos y compañeros este viernes tras el accidente en la mina de Vega de Rengos en Cangas del Narcea. Arnaldo García

Vecinos y compañeros de los mineros fallecidos en Cangas del Narcea: «Estamos absolutamente conmocionados, sin saber qué decir»

Los vecinos de Posada de Rengos, donde residía Óscar Díaz, de 32 años, recuerda al «chaval encantador con una familia igual de encantadora a la que ayer escuchabas dar gritos de dolor»

Soraya Pérez
María Báscones

Soraya Pérez y María Báscones

Gijón

Sábado, 22 de noviembre 2025, 15:09

Cangas del Narcea despertaba este sábado aún conmocionado por el accidente en la mina de Vega de Rengos que en la tarde del viernes acababa con la vida de Óscar y Anilson, de 32 y 42 años. El derrumbe mortal, del que un tercer trabajador logró escapar, se debió a «un hundimiento fortuito por causa geológica puntual e inesperada», según apuntan los técnicos de la empresa Tyc Narcea, que explota la mina. Vecinos, amigos y compañeros, recuerdan hoy aún «en shock» a las víctimas de esta nueva tragedia.

Rubén Menéndez, exminero del Pozo María Luisa, en Langreo, aseguró que «conozco bastante bien esta mina de Cangas del Narcea. «Dicen que el accidente fue fortuito, pero esto a mí me suena a tambor y gaita. ¿Por qué? Porque quieren liquidar a la minería», declaró.

Menéndez confeso que el tercer minero que logró «salvar la vida» aún está «en shock y recuperándose del susto. Le conozco porque es amigo de un primo mío».

El exminero desea que «esto haya sido verdaderamente un accidente fortuito laboral y no como el de la mina de Cerredo, lleno de irregularidades. Dicen que esta empresa estaba legal y que había pasado las inspecciones, pero al día siguiente de la última inspección mueren dos personas y otro gracias a Dios pudo salir por su propio pie».

«Se me parte el alma»

Teresa Menéndez vive en Posada de Rengos, junto a la casa de los padres de Oscar Díaz, la víctima más joven, que con tan solo 32 años perdió la vida en el derrumbe. «Estamos absolutamente conmocionados y no sabes ni que decir. Yo conozco a Oscar, a sus padres, a su hermana Rocío y a su novia Andrea de toda la vida. Un chaval encantador con una familia igual de encantadora que ayer los escuchabas dar gritos de dolor. ¿Y qué les dices? No hay nada que decir», compartía con este periódico la vecina.

«Llevan una racha muy mala», dijo Menéndez, que recordó que el año pasado al padre de Óscar «le dio un infarto y estuvo muy mal. Finalmente logró sobrevivir y estaba muy contento porque hace tan sólo seis meses su hijo había conseguido trabajo en la mina». Esta vecina lamentó la «mala suerte de esta desgracia», al tiempo que aseguró que «los padres están absolutamente destrozados«.

De Óscar destacó su dulzura y que «siempre le veías con sus animales, tenía muchos animales y un corazón muy grande». La vecina de Posada de Rengos lamentó que «sus padres y su hermana lo único que quieren es que le devuelvan a su hijo y eso no va a poder ser. Ya no hay vuelta atrás». Roció, que asñi se llama la hermana de Óscar «siempre ha sido muy familiar y siempre decía que no se imaginaba la vida sin sus padres y su hermano, no me imagino lo que está sufriendo la pobre», afirmó Teresa.

«Ahora van a decir que la mina estaba en regla y que todo estaba bien, cuando todos sabemos que hoy en día las minas son chamizos que no garantizan la seguridad laboral de sus trabajadores», zanjó.

