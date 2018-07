Aceptan un año de cárcel por un accidente con cuatro heridos en una mina de Tineo Los dos acusados reconocieron que no cumplieron las medidas de seguridad en una detonación controlada de explosivos DAVID SUÁREZ FUENTE PILOTUERTO (TINEO). Viernes, 27 julio 2018, 01:04

Los dos acusados por un accidente laboral con cuatro heridos ocurrido en julio de 2009 tras una detonación controlada de explosivos en la mina de Pilotuerto en Tineo reconocieron el incumplimiento de las medidas de seguridad y aceptaron la pena de un año de prisión, que podrá ser sustituida por el pago de una multa de 2.880 euros. Así lo acordaron la Sección de Siniestralidad Laboral de la Fiscalía del Principado y las acusaciones particulares, antes de que la vista oral se celebrase en el Juzgado de lo Penal número 2 de Oviedo, donde se dio cuenta de la conformidad alcanzada.

El incidente tuvo lugar sobre las 23 horas del 8 de julio de 2009, en las inmediaciones de la boca del túnel de la mina de carbón, donde la empresa minera realizaba una preparación para el avance del túnel descendente. La voladura se realizó sobre las 22.40 horas, y habiendo sobrado unos 30 kilos de explosivo Goma 2 ECO, se dispuso la destrucción de éste por combustión tras haber retirado los detonadores, operación realizada por un artillero. En una caseta próxima, desde donde se podía ver la combustión, se encontraban otras dos personas, un capataz y un vigilante de seguridad. Y en las proximidades se encontraba un cuarto trabajador, quien había participado junto con el artillero en la preparación de la combustión.

Onda expansiva

Al iniciarse ésta, el explosivo detonó, produciendo una onda que afectó a los cuatro trabajadores. Uno de ellos presentaba policontusiones, traumatismo craneoencefálico, múltiples heridas e hipoacusia bilateral, de lo que tardó en curarse 313 días. Otro de los heridos padeció una lesión de oídos, de la que le quedaron secuelas, y una contusión cervical que tardó en curarse 51 días. El tercer hombre sufrió cervicalgia y traumatismo acústico, y el cuarto, un trauma sonoro, quedándole acúfenos como secuelas. El accidente, según la sentencia, se debió al incumplimiento de las medidas de seguridad previstas en el documento de seguridad y salud correspondiente al proyecto del túnel, ya que, en vez de llevar a cabo la operación en un lugar apartado, el explosivo se quemó en la plaza de la mina, con instalaciones de todo tipo en las proximidades.

Uno de los acusados era director facultativo de la explotación y el otro, el responsable de la ejecución del túnel. Reconocieron que no se dispuso de lecho de material combustible para los cartuchos, sino que éstos fueron colocados directamente sobre el suelo; que no se instalaron los cartuchos en filas separadas, sino que se amontonaron en varias capas y el personal no se alejó del lugar de combustión, sino que se quedaron a menos de diez metros. Esta forma de actuar no fue un hecho puntual, sino que se realizaba como práctica habitual, que ponía en situación de riesgo al resto de los trabajadores de las empresas. Por este motivo, la Fiscalía entendía que se incumplían las medidas de seguridad y los hechos fueron considerados constitutivos de un delito contra la vida y salud de los trabajadores.