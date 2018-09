Los acusados de furtivismo de percebes alegan que «estaban mal pesados» Dos de los acusados, Luis Alberto Tudela y César Múgica. / MARIETA Declararon ante el juez y consideraron que la petición de condena de 2.160 euros para cada uno por capturar 48 kilos de molusco es «abusiva» DAVID SUÁREZ FUENTE AVILÉS. Viernes, 21 septiembre 2018, 00:15

Visto para sentencia quedó ayer el juicio celebrado en el juzgado de lo Penal número 1 de Avilés, en el cual la Fiscalía acusaba de un delito contra la fauna a tres furtivos del percebe por extraer 48 kilos de este crustáceo en la roca de las Percebosas, en Tapia de Casariego, el pasado 11 de mayo, en época de reproducción de la especie.

El Ministerio Fiscal solicitó una condena a cada uno de los tres acusados de 2.160 euros, la inhabilitación especial para realizar actividades de marisqueo durante dos años y el abono de las costas procesales.

Al juicio fueron dos de los tres acusados, Luis Alberto Tudela y César Múgica, mientras que el tercero, Guillermo Martínez, no se presentó por motivos médicos. Una situación que no impidió la celebración de la vista, ya que no envió con la anticipación suficiente el justificante médico.

Los dos acusados alegaron que la cantidad de percebe que habían capturado era muy inferior a los 48 kilos porque «estaba mal pesado», aseguraron. También defendieron que de esos 48 kilos «si divides la cantidad entre los tres, no se consideraría un delito grave ya que no supera los 18 kilos», argumentó la abogada de uno de ellos, María Luisa Nevado, así como que en la petición de condena no se tiene en cuenta el tamaño del percebe capturado.

Dos agentes de la Guardia Civil, que acudieron como testigos, aseguraron que se siguió el protocolo de custodia de la captura en un pesado realizado en la Cofradía de Pescadores de Tapia. Las defensas pidieron la absolución de los acusados, que ya han sido juzgados por hechos similares, con una sentencia condenatoria. Las tres letradas coincidieron en que la petición de pena es «abusiva».