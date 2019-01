Adiós a José Cachafeiro, el alcalde de Grandas «que marcó una época» José Cachafeiro Valladares fue alcalde de Grandas de Salime cerca de dos décadas. / JOSÉ SIMAL Falleció a los 77 años en Oviedo, donde residía, tras dedicar su vida a la política municipal. «Era un paisano honesto, íntegro y honrado» BELÉN G. HIDALGO GRANDAS DE SALIME. Miércoles, 30 enero 2019, 00:07

Más de treinta años de su vida dedicado a la política han servido a José Cachafeiro Valladares, al que todos llamaban Pepe, para ganarse el respeto de quienes compartieron con él escenario político, pero también de sus vecinos. Ayer, Grandas de Salime amaneció con la noticia de su muerte y la tristeza no tardó en invadir las calles del concejo. Las banderas del Ayuntamiento grandalés ondean desde entonces a media asta en señal de duelo por su pérdida y hoy será también día de luto oficial en el concejo. Pepe fue durante cerca de dos décadas alcalde y durante 14 años estuvo en la oposición, sin embargo, compañeros y adversarios, coinciden en definirlo como un político «razonable», «honesto» y «un ejemplo a seguir».

Cachafeiro falleció en la mañana de ayer en el Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA) a los 77 años. Pepe, que residía en la capital asturiana, nació en Grandas de Salime. Se casó con María Ángeles Jardón y tuvo cuatro hijos. «Es grandalés de nacimiento y de corazón. Era un gran grandalés», recordó Rosa Monjardín, presidenta de la asociación cultural El Carpio. Había tenido una tienda de ultramarinos y también una empresa de cereales y camiones.

Como político, Pepe estuvo al frente del Ayuntamiento grandalés bajo las siglas de UCD desde 1976 a 1979. Después, entre 1897 y 1995, lo hizo en CDS. Entre 1995 y 1999 fue alcalde con el IPG. Su último mandato concluyó en 2004, bajo las siglas del Partido Popular. Una moción de censura presentada por el PSOE y el PAS lo apartó de la Alcaldía. En 2007 encabezó las listas del PP, esperando haber recuperado la confianza de los electores. Sin embargo, su último cargo político lo habría de cumplir como edil en la oposición.

«Era un ejemplo a seguir. Dejaba a un lado las diferencias por el bien del concejo» Llevó a los pueblos el alumbrado público y fue un «magnífico» promotor cultural «Hay que agradecerle a Pepe el conseguir el Premio al Pueblo Ejemplar en 1993»

Ayer, el PP se sumó a las condolencias por su muerte y lamentó «profundamente» su pérdida. Así el diputado popular por el Occidente, Matías Rodríguez Feito, lo calificó como «un alcalde de referencia, que marcó una época en Grandas de Salime y también en toda la comarca. Es un día triste. Siempre fue una persona entrañable y cariñosa con quienes compartió muchos momentos. Fue un ejemplo de buen gobierno municipal», concluyó el popular.

El actual alcalde, el socialista Eustaquio Revilla, no dudó a la hora de calificar a Pepe Cachafeiro como un político «razonable», alabando su capacidad de dejar a un lado las diferencias ideológicas para apostar por aquellos proyectos que beneficiasen al concejo. «Es un ejemplo a seguir. A diferencia de algunos de correligionarios, dejaba las diferencias ideológicas en aquello que fuese bueno para el concejo», destacó el regidor grandalés.

«Siempre pendiente»

Consternada y afectada por su pérdida, María José Pérez Paz, quien fue su mano derecha en su último mandato como alcalde, lo recordaba como un político que «siempre estaba pendiente de las necesidades de todo el mundo. No le importaba el color político. Siempre tenía una sonrisa para todos, incluso para aquellos que sabía que no le tenían mucho aprecio», afirmó. «Siempre fuimos uña y carne. Es como si fuera mi segundo padre. Es una persona querida y muy entrañable. Se va una base». Como persona, María José Pérez Paz, emocionada, acertó a decir que era «un paisano de los de antes, de los que ya no hay. Un hombre honesto, íntegro y honrado».

Quienes no compartieron escenario político con él tampoco dudaron a la hora de ensalzar su figura. Fue el caso de Idima López Mesa, edil por Grandaleses Agrupación Independiente (GAI). «Hay mucho que agradecerle a Pepe Cachafeiro», confesó, citando como ejemplo de su legado más destacó haber conseguido el reconocimiento de Grandas de Salime como Pueblo Ejemplar en 1993 o la implantación de la Educación Secundaria Obligatoria en el municipio, haciendo posible que los menores pudiesen cursar este ciclo sin abandonar el concejo. «Es una persona muy querida y respetada. El pueblo está muy triste. Se le va a echar mucho de menos», concluyó López.

Mejoró las comunicaciones

Pérez Fernández fue edil de Cultura y teniente alcalde con Pepe. «Siempre que tuvieras ideas que fuesen viables, nunca ponía reparos. Siempre estaba ahí. Era un compañero cooperativo. Nunca fue alcalde y concejal, solo era uno más», acertó a decir María José, que destacó de su andadura política su esfuerzo por llevar a los pueblos del concejo el alumbrado público, el agua corriente y mejorar las comunicaciones. Pero, sobre todo, lo recuerda como un «magnífico promotor cultural» que impulsó proyectos como las excavaciones y el museo del Chao Samartín o el Museo Etnográfico.

En este último equipamiento, un proyecto que impulsó con especial empeño, también mostraron su dolor por la pérdida de Pepe. «Siempre creyó en este proyecto y lo defendió en cualquier contexto que tuvo oportunidad. Luchó mucho para su creación», recordó la directora del museo, Susana Hevia. Y añadió el importante papel que desempeñó este espacio en la conquista del galardón de Premio Ejemplar.

Ayer, en la memoria de la presidenta de la Asociación Cultural El Carpio, permanecía imborrable la imagen de Pepe Cachafeiro en la celebración del 25 aniversario de Grandas de Salime como Pueblo Ejemplar. Fue el pasado mes de noviembre y Pepe no quiso faltar a la cita. «Era socio y estaba interesado en el acto. Participó como ponente. Siempre fue muy participativo. Era una persona de una humanidad excepcional. Era especial. Grandas pierde un gran alcalde. Siempre estaba en todo».

Pepe Cachafeiro será despedido hoy, en Grandas de Salime, en la iglesia parroquial de San Salvador, a las cuatro y media de la tarde. Sus restos descansarán en el cementerio parroquial.