El alcalde de Cangas del Narcea plantea llevar en su lista al edil que se marchó de Foro

El alcalde de Cangas del Narcea, José Víctor Rodríguez, plantea la posibilidad de incluir en la lista para las próximas elecciones al edil José María Álvarez Carro, que en mayo abandonó Foro tras dimitir de la junta directiva y pasarse al grupo de los no adscritos. Álvarez Carro fue clave hace cuatro años para aupar a Rodríguez a la Alcaldía, con el apoyo de los tres ediles de IU y los cinco del PSOE. El regidor aseguró a EL COMERCIO que «todavía no tengo confeccionada la lista», aunque no dudó en que incluirá en ella a los cuatro concejales socialistas: Begoña Cueto, María Esther Fernández, María del Carmen López y Sergio Boto. Serán los militantes quienes deban refrendar esta lista en la asamblea del próximo viernes. En principio no se prevé que ningún otro militante presente una candidatura alternativa, aunque el plazo está abierto hasta 24 horas antes de la asamblea.