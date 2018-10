El alcalde de Cudillero niega haber fraccionado contratos para adjudicarlos a dedo Ignacio Escribano. / D. S. F. Asegura que «se levantó el reparo de Intervención para abonar el sobrecoste y evitar incurrir en un enriquecimiento injusto» BELÉN G. HIDALGO CUDILLERO. Viernes, 26 octubre 2018, 00:30

«No fue una elección a dedo. En esos momentos, según marcaba la ley, no había que sacar ese contrato a concurso público». Así respondió ayer el alcalde popular de Cudillero, Ignacio Escribano, a las acusaciones lanzadas el día anterior por el portavoz del PSOE de Cudillero, Carlos Valle, que criticó la adjudicación del control y la gestión de multas del municipio a la empresa Vialine Gestión S. L. «ignorando que había más empresas interesadas», según criticó Valle. Escribano explicó que la adjudicación de este servicio ascendía a 17.500 euros y que, según la normativa vigente de 2015, los contratos que no sobrepasasen los 18.000 euros podían adjudicarse sin concurso público.

El regidor pixueto negó así también haber fraccionado el contrato con la empresa Vialine Gestión S. L. y quiso aclarar que «eso no es así como dice el PSOE. Estamos hablando de dos contratos diferentes. Uno es el del semáforo y el salto de radar y el otro es el de la gestión de multas y ordenanzas municipales», aclaró.

Escribano reiteró que no había cometido ninguna irregularidad en la adjudicación de la gestión de multas y explicó que «no solo se tuvo en cuenta el valor económico de lo que iba a percibir el Ayuntamiento, sino también los medios materiales que iban a proporcionar a la Policía Local para poder desarrollar el trabajo y emitir los boletines de denuncia. Se eligió el mejor contrato para el servicio que se quería prestar» y confirmó que «llegamos a valorar hasta tres ofertas de empresas, no una sola».

Un servicio prestado

Finalmente, el único contrato que se llegó a formalizar con la empresa Vialine Gestión S. L. fue éste, el relativo a la gestión de los expedientes sancionadores de tráficoy ordenanzas municipales. Un contrato que, según denunció el PSOE de Cudillero, habría supuesto un sobrecoste. Y es que el portavoz del PSOE de Cudillero explicó a EL COMERCIO que «el Consistorio ha pagado a Vialine Gestión S. L trece facturas que suman 29.521,70 euros, según un documento expedido por el Ayuntamiento en el que se reflejan los pagos, frente a los 17.500 que recogía el contrato inicial», afirmó el portavoz socialista, Carlos Valle, añadiendo que existía un reparo de Intervención advirtiendo de que se había superado el límite de 18.000 euros de gasto establecido en los contratos menores.

Según Escribano, una vez finalizado el contrato con la empresa en cuestión, quedaron una serie de facturas pendientes de abonar. «En Intervención, se puso un reparo al pago de estas facturas, pero como el servicio se había prestado, podían acusar al Ayuntamiento de un enriquecimiento injusto. Aunque presentamos un reparo, se hizo un decreto para poder pagar esas facturas», aclaró el regidor.

Por otro lado, Escribano matizó que se superó en 3.273,09 euros el importe del contrato menor de aquel entonces, que eran 18.000 euros, motivo por el que Intervención emitió el reparo y después se pagaron las facturas. Un sobrecoste que el regidor atribuyó a «un error en la estimación del contrato». «Si hay más infracciones de las que prevén, se supera la cantidad», puntualizó, reiterando la obligación del Ayuntamiento de pagar al tratarse de «un servicio prestado».

«Jamás he obligado o incitado a mis técnicos a hacer un informe o levantar un reparo. Los propios servicios municipales me dan las pautas y los motivos para ello», concluyó Escribano. El alcalde de Cudillero confesó estar «sorprendido» por la actuación del PSOE. «Me da a entender que muy mal no lo deberemos estar haciendo cuando se tienen que escudar en un contrato que se suscribió al inicio de la legislatura. Me podré equivocar, pero no hay ninguna intención de perjudicar al Ayuntamiento».