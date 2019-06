El alcalde de Valdés tendrá dedicación exclusiva y cobrará 2.100 euros El regidor valdesano, Óscar Pérez, en el despacho de Alcaldía tras organizar a su equipo. / B. G. H. El edil de Turismo será Ismael González, ganará 1.800 euros y estará liberado por completo. Otros cuatro concejales lo estarán parcialmente BELÉN G. HIDALGO VALDÉS. Sábado, 22 junio 2019, 01:26

El nuevo equipo de gobierno valdesano ya está configurado. El nuevo regidor del Ayuntamiento de Valdés, el socialista Óscar Pérez, ha hecho público el organigrama municipal, anunciando que será un alcalde con liberación completa y que su sueldo ascenderá a 2.100 euros netos mensuales. Además, contará con otro edil liberado al 100% y cuatro más, de forma parcial, «que aún están por determinar y se detallarán más adelante», indicó el regidor.

El alcalde valdesano estará al frente de las áreas de Seguridad Ciudadana, Sanidad, Educación y Puertos y Pesca. Junto a él, el edil Ismael González, presidente de la asociación cultural y deportiva La Fuente, se encargará de Turismo, Cultura, Deporte, Comercio y Ferias. Será el otro miembro del equipo de gobierno con liberación completa y cobrará 1.800 euros.

Así, el alcalde socialista delegó las competencias de Atención Ciudadana, Consumo, Festejos y Juventud e Infancia a Rocío Suárez, que ya fue edil con el anterior alcalde, Simón Guardado. También procedente de este equipo, Marcos Fernández, técnico en explotaciones agrarias, será el encargado de Obras y Servicios, Medio Rural y Medio Ambiente. Por su parte, la educadora social Clara García estará al frente de Servicios Sociales, Igualdad y Formación y Empleo. Por último, la arquitecta Sara Fernández será la encargada de las áreas de Urbanismo, Ordenación del Territorio, Infraestructuras y Nuevas Tecnologías. Todos ellos estarán liberados de forma parcial, sumando un total de cuatro liberados a la Corporación.

Apoyo de Avanza Valdés

Dos serán los concejales que no contarán con liberación. Uno de ellos será Sandra Gil, que ya había sido concejala con el anterior equipo de gobierno socialista y que revalidó como presidenta de la parroquia rural de Trevías en los últimos comicios. Gil asumirá las competencias de Hacienda, Promoción Económica, Industria y Personal. En la misma situación se encuentra Jesús Fernández, más conocido como 'Susi' y jefe de estudios del instituto Carmen y Severo Ochoa de Luarca, que será adjunto a la Alcaldía y estará al frente de Participación Ciudadana y Transparencia. 'Susi' será el otro edil sin liberación del nuevo equipo de gobierno valdesano.

«Puede haber alguna modificación, pero no será sustancial. Es el esquema definitivo de trabajo», afirmó Pérez. El esquema de liberaciones, que recordó «es competencia del Pleno», no será un problema para el gobierno socialista, que no logró la mayoría absoluta.

En este caso, tal y como había manifestado previamente, el alcalde ha recurrido a un acuerdo puntual con Avanza Valdés, la formación que engloba a IU, Podemos y Equo. Por tanto, el apoyo de la única edil de esta formación, Isabel Guardado, garantiza que la propuesta prospere y «el gobierno puedrá sacar adelante el esquema de trabajo y, de esta manera, echar a andar el mandato con el trabajo bien distribuido entre los concejales», concluyó el regidor.

El próximo jueves a las 20 horas tendrá lugar el Pleno en el que quedará configurado el nuevo equipo de gobierno de Valdés.