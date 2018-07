Los alcaldes de Tineo y Coaña dicen que el 'caso Pokémon' no influirá para ser candidatos Salvador Méndez. El socialista José Ramón Feito y el popular Salvador Méndez mantienen su inocencia y niegan haber recibido favores de Aquagest DAVID SUÁREZ FUENTE COAÑA/TINEO. Jueves, 26 julio 2018, 00:11

La ampliación de la instrucción del 'caso Pokémon' hasta el 6 de junio de 2019, avalada por la Audiencia Provincial de Lugo, no será condicionante para que los alcaldes de Tineo, el socialista José Ramón Feito, y el de Coaña, el popular Salvador Méndez, vuelvan a presentarse como candidatos en las próximas elecciones de mayo de 2019, con el proceso todavía abierto. Así lo creen ambos regidores, al tiempo que Feito especifica que su partido no se lo permitiría si se abriese juicio oral. «En 2015 fui a declarar a Avilés en plena campaña y se archivo el caso», dijo el primer edil tinetense tras asegurar que la jueza de Lugo Pilar de Lara «debería hacer lo mismo». «Yo no firmé ningún contrato -insistió José Ramón Feito-. Al contrario, lo saqué a concurso cuando había posibilidad de prorrogarlo». En este aspecto, la concejala de Somos Tineo, Adriana del Oso, puso en duda la buena gestión del alcalde en cuanto a los contratos del agua. «Lo denuncio - en referencia al contrato de Aquagest que existía cuando llegó a la Alcaldía- hace tres años y no hizo nada más». Además, explicó que el gobierno local «se niega a hacer una comisión de seguimiento», tal y como planteaba dicho contrato.

Del Oso cree que el PSOE «debería replantearse que un alcalde investigado se mantenga en el cargo y se pueda volver a presentar a las elecciones». El regidor insistió que en este momento del proceso los estatutos del partido lo avalan y así confía que será si se presenta como aspirante a la Alcaldía, restándole importancia al hecho de estar investigado por la justicia gallega. En la misma línea se mostró el edil popular, Salvador Méndez. «Yo no hice nada, tienen que resolverlo de una vez», se quejó y añadió que este caso se está prolongando en el tiempo. Ambos regidores están siendo investigados por acudir a la sede de la empresa que gestiona el agua en ambos concejos, lo que calificaron como «viaje de trabajo» a Barcelona. En el caso de Coaña, además, se investiga la financiación de un viaje a A Coruña que, según apuntó el primer edil, «pensábamos que estaba financiado por el partido a escala regional y luego supimos que una parte la pagó Aquagest».

Feito reitera que en su decisión de presentarse a las próximas elecciones «no influirá este caso», aunque deja claro que tendrá que valorarlo con su familia y compañeros de partido. «Los candidatos no se elegirán hasta enero de 2019». Una situación que, de volver a presentarse, volverán a revivir ambos regidores, ya que en las elecciones de 2015 ya tuvieron que acudir al juzgado en plena campaña, aunque en aquella ocasión el Juzgado de Avilés no admitió a trámite su investigación, y archivó la causa días antes de que tuvieran lugar los comicios municipales de 2015.