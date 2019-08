La alcaldesa de Coaña pide al Principado que subsane las deficiencias del castro La consejera Berta Piñán, con la alcaldesa, Rosana González. / E. C. Recordó a la consejera Berta Piñán la necesidad de mejorar la señalización y actualizar el aula didáctica, así como aumentar la promoción BELÉN G. HIDALGO COAÑA. Viernes, 30 agosto 2019, 00:48

La regidora coañesa, Rosana González, trasladó ayer a la consejera de Cultura, Berta Piñán, la hoja de ruta que el Ayuntamiento plantea para este mandato en el ámbito cultural y deportivo, pues «necesitamos un compromiso fuerte del gobierno del Principado». En este sentido, la regidora apuntó que es el castro de Coaña el equipamiento que mayor esfuerzo inversor requiere por parte de la Administración regional, que ostenta su titularidad. «Debe retomarse la situación del castro, desde la gestión de la cafetería hasta la actualización del aula didáctica», destacó González.

La regidora explicó a Piñán que el castro adolece de una señalización «obsoleta» en las diferentes carreteras que dan acceso al equipamiento, bien porque está oxidada o porque contiene información que no es correcta. Además, González considera que existe una falta de mantenimiento en las construcciones del castro. Por otro lado, la regidora coañesa propuso a la consejera hacer más interactiva el aula didáctica, así como apostar por medios audiovisuales para promocionar este recurso a través, por ejemplo, de una página web. «El Ayuntamiento no puede más que poner voz a las deficiencias, pero no puede solucionar los problemas. Eso sí, tendemos la mano. Es algo que queremos mucho. Para nosotros es un recurso de referencia y uno de los más importantes del Parque Histórica del Navia», destacó González.

«Todas las legislatura ponemos el asunto sobre la mesa. Hubo compromisos de inversión pero aún no llegaron. Cada vez la situación se va haciendo más catastrófica», recordó González, que destacó la «sensibilidad» de Piñán, que «tomó buena nota» de sus propuestas.

Además, la alcaldesa de Coaña aprovechó para pedir el apoyo al Principado para llevar a cabo la remodelación de la Casa de Cultura municipal y la mejora de las del campo de fútbol de Los Castros.